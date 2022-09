Alexia Putellas marque une étape importante dans FIFA 23 en obtenant la meilleure note de jeu vidéo

FIFA 23 dévoile la liste des 25 meilleurs joueurs disponibles dans la base de données. Le football féminin sera très présent dans le dernier opus de la franchise, qui comptera pour la première fois deux ligues professionnelles qui accompagneront les équipes déjà bien connues. Alexia Putellas est en tête du classement avec une note moyenne de 92, battant la star de la couverture Sam Kerr avec 91.

Cette étape importante pour le football espagnol survient un an seulement après que l’inverse s’est produit. Putellas n’était même pas dans le top 22 de FIFA 22, ce qui l’a amenée à réagir en riant sur les réseaux sociaux. Avec la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023, toutes les joueuses participantes recevront un scan complet pour les faire entrer dans le jeu avec la plus grande fidélité. Ces contenus arriveront bientôt.

Les 25 meilleurs joueurs de FIFA 23

Alexia Putellas , 92 ans, équipe nationale féminine de football d’France Sam Kerr, 91 ans, Chelsea Wendie Renard, 91 ans, Olympique de Lyon Ada Hegerberg, 91 ans, Olympique de Lyon Marie-Antoinette Katoto, 90 ans, Paris Saint-Germain Lucy Bronze, 90 ans, équipe nationale féminine de football d’Angleterre Alex Morgan , 90 ans, équipe nationale féminine de football des États-Unis Caroline Graham Hansen, 90 ans, équipe nationale féminine de football de Norvège Christiane Endler, 89 ans, Olympique de Lyon Vivianne Miedema, 89 ans, Arsenal Beth Mead, 88 ans, Arsenal Kadidiatou Diani, 88 ans, Paris Saint-Germain Mapi León , 88 ans, équipe nationale féminine de football d’France Irene Paredes , 88 ans, équipe nationale féminine de football d’France Jenni Hermoso, 88 ans, équipe nationale féminine de football d’France Alexandra Popp, 88 ans, équipe nationale féminine de football d’Allemagne Sandra Paños , 88 ans, équipe nationale féminine de football d’France Amandine Henry, 88 ans, Olympique de Lyon Kim Little, 88 ans, Arsenal Lina Magull, 87 ans, équipe nationale féminine de football d’Allemagne Lauren Hemp, 87 ans, Manchester City Grace Geyoro, 87 ans, Paris Saint-Germain Ashley Lawrence, 87 ans, Paris Saint-Germain Millie Bright, 87 ans, Chelsea Lieke Martens, 87 ans, Paris Saint-Germain

Rappelons que FIFA 23 sera publié le 30 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Google Stadia et Nintendo Switch. Nous vous indiquons ici la manière dont vous pouvez participer à l’accès anticipé pour moins d’un euro.

Source : communiqué de presse (EA Sports)