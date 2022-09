GTA Online : nouvelles voitures de course, fusil militaire et toute l’actualité du 23 au 29 septembre

Une semaine de plus, Rockstar Games présente l’actualité hebdomadaire de GTA Online, le populaire mode multijoueur de GTA V, avec cette fois deux nouvelles voitures de course comme protagonistes principaux. Ce sont les très rapides Dinka Kanjo SJ et Postlude, deux voitures spécialement créées pour les courses de rue de Los Santos qui sont désormais disponibles chez Southern San Andreas Super Autos. Passons aux bonus des nouveaux modes de jeu disponibles ces jours-ci.

Toute l’actualité de GTA Online

Vous obtiendrez des récompenses doubles sur les travaux des clients de la boutique, ainsi qu’une réduction de 40 % sur tout achat en boutique. Et si vous vous faites connaître aux courses Los Santos Car Meet, vous obtiendrez le triple de la réputation habituelle. D’autre part, les contre-la-montre, les matchs à mort et les prises de contrôle rapportent le double de GTA $ et de RP. Et assurez-vous de passer par Ammu-Nation pour mettre la main sur le nouveau fusil militaire.

Passons aux véhicules; Cette semaine, le concessionnaire Simeon propose les voitures d’essai et d’achat suivantes :

Les Annis Euros (40 % de réduction) peintes en bleu port classique et équipées de la couverture Arrow Stripes

Le nouveau classique en fonte d’argent Imponte Phoenix

Un Bravado Gauntlet Classic en vert olive métallisé et avec la couverture 445 blanche

La Declasse Vamos personnalisée avec une peinture et une housse orange nacrée Est-ce vraiment sûr ?

Une Karin Previon en noir mat avec le pneu Stance Andreas alt.

De plus, le concessionnaire Luxury Autos propose les offres suivantes : une Enus Jubilee en Ice White Metallic avec la couverture Grafiti et la Grotti Itali RSX importée (30 % de réduction) avec une couche de peinture argent classique et la couverture Aerodynamic. Et si vous voulez tenter votre chance à la roue de la fortune du Diamond Casino & Resort, vous pourriez gagner un puissant Coil Cyclone.

D’autre part, les membres de LS Car Meet qui se frayent un chemin à travers les coureurs, la police et la circulation venant en sens inverse et terminent dans les trois premiers de la série Pursuit trois jours de suite gagneront un Vapid Flash GT. Pendant ce temps, sur la piste d’essai CMLS, tous les pilotes volontaires pourront tester gratuitement les Vapid GB200, Obey Tailgater S et Karin Futo GTX.

Les exclusivités GTA Online Player sur PS5 et Xbox Series X|S sont le véhicule de test personnalisé Pfister Astron Premium et le contre-la-montre HSW.

remises de la semaine

Visitez les stores Ammu-Nation dans toute la ville pour acheter la carabine militaire, l’arme préférée du LAPD, et profitez de munitions gratuites, de chargeurs étendus et de silencieux pour cette arme. Cette semaine, vous pouvez également améliorer les installations de votre agence avec une armurerie pour 50 % de moins.

Karin 190z – 50% de réduction

Karin Sultan RS Classic – 40 % de réduction

Dinka RT3000 – 40 % de réduction

Vapid GB200 – 40% de réduction

Albany Manana Custom – 40% de réduction

Karin Futo GTX : 40 % de remise

Vapid Clique – 40% de réduction

Annis Euros : 40% de réduction

Obey Tailgater S – 30 % de réduction

Grotti Italie RSX : 30 % de réduction

Enfin, les joueurs de GTA Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming recevront 125 000 GTA$ juste pour jouer à tout moment cette semaine.

Source | Jeux de rock star