Tout ce que l’on sait sur GTA VI après les leaks : protagonistes, carte, heure, armes, chansons…

C’est l’une des nouvelles du mois et de l’année. Les 90 vidéos divulguées de Grand Theft Auto VI ont fait le tour du monde et ont mis en lumière (de très mauvaise manière) l’un des jeux les plus attendus de l’industrie. Et même si ces semaines nous nous sommes concentrés sur ce qu’il s’est passé, sur le suivi de la réponse de Rockstar et des enquêtes du FBI (qui ont conduit à l’arrestation d’un hacker récidiviste de 16 ans)… pourquoi ne pas aussi se concentrer sur la pièce ? Car oui, d’accord, tout ce qui est vu est provisoire, cela fait partie d’un work in progress, et il est clair que beaucoup de choses vont changer d’ici à son lancement, mais de nombreux détails intéressants sont déjà visibles sur les protagonistes, le cadre et le approche de ce GTA VI. Passons-les tous en revue.

Deux protagonistes : Lucia et Jason

Il y a quelques mois, bien avant les happy leaks, Bloomberg et Jason Schreier tiraient déjà la couverture et confirmaient que Grand Theft Auto VI aurait un rôle principal féminin pour la première fois dans l’histoire de la saga. Le journaliste de renom annonce alors que ce nouvel opus s’inspire de Bonnie & Clyde et s’articule autour de deux personnages jouables, dont l’un sera une femme latine. Eh bien, les fuites ont tout confirmé.

Les fuites de GTA VI ont fait ressortir même l’apparence et le nom de ces deux protagonistes. Ils ressemblent à ceux que nous vous montrons ci-dessous, ils s’appellent Lucía et Jason et nous pouvons passer de l’un à l’autre en appuyant sur « bas » sur la traverse. En d’autres termes, ce sera aussi facile et simple que dans GTA V, reprendre vie à votre guise quand on ne les contrôle pas.

La ville est Vice City…

GTA VI nous proposera de retourner à Miami, ou plutôt à Vice City, l’un des endroits les plus aimés de la saga et l’endroit où s’est déroulé notre épisode préféré (si on ne le laissait pas tomber, on éclaterait, oui) . Les fuites ne laissent aucune place à l’imagination et il semble que finalement, plus de vingt ans plus tard, nous reviendrons à cette version fictive charismatique de la Floride. Il y a des images de transports en commun qui lisent « Vice City Metro », l’équipe de football annoncée dans le stade du centre-ville s’appelle « Vice City Mambas », sur les voitures de police, il est écrit VCPD (Vice City Police Department…)

… mais il se déroule dans le présent

La seule (et vitale) différence par rapport à Vice City dont on se souvienne est que cette fois le jeu se déroulera dans le présent et non dans les années 70 ou 80. Adieu les chemises collantes et les coiffures. GTA VI laissera derrière lui toute cette touche Scarface et l’arôme de Miami Vice pour faire la satire des États-Unis modernes et des conflits de l’ère contemporaine. Il y a des téléphones portables, la technologie actuelle, les derniers modèles de voitures, des références aux événements GTA V…

Il convient également de rappeler que de nombreuses fuites suggèrent que Grand Theft Auto VI ajoutera plus de villes et de missions après son lancement, nous emmenant dans des territoires sud-américains voisins tels que la Colombie. Par conséquent, Rockstar a peut-être encore plusieurs atouts dans sa manche et la carte finale pourrait finir par nous surprendre.

Toutes les armes de GTA VI

Dans les vidéos, on retrouve la roulette d’arme classique de la saga, aussi classique que le système de ciblage controversé (pour certains déjà ancien et archaïque). Et en parlant d’armes, c’est tout ce que l’on peut trouver dans les leaks de GTA VI :

harpon arme

Batte de baseball

cocktail Molotov

Couteau

fusil à pompe

Grenade

Grenade assourdissante

grenade fumigène

Micro SMG

Levier

Club de golf

Pistolet

Fusil d’assaut

fusil de chasse

Fusil de tireur d’élite

Queue de billard

Il y en a sûrement beaucoup à confirmer (lance-roquettes, coups de poing américains, etc.), mais cette première liste laisse déjà présager le degré de folie et de sauvagerie de GTA VI, avec le lance-harpon et les battes et bâtons classiques de baseball, de golf et de billard. Je croise les doigts pour le retour du jet pack.

Premières chansons pour la radio

Évidemment, rien de ce qui apparaît dans les fuites n’est définitif et il convient de préciser que les armes et les chansons de ces premières vidéos peuvent être de simples tests effectués en interne. Une fois le sujet prévenu, ces premiers gameplays permettent d’écouter trois morceaux :

Cash Sh * t avec Da Baby – Étalon Megan Thee

Bombe à retardement – Les Ramones

30 jours dans le trou – Humble Pie

Nous ne savons pas si Rockstar finira par en détenir les droits dans le jeu, mais ils les ont certainement expérimentés au cours du développement. La sélection de tous les GTA fait généralement l’envie du genre, avec des dizaines de styles provenant d’autant de pays et d’époques que l’on peut rêver. Même ainsi, obtenir des pièces sous licence n’est généralement pas facile. Nous verrons quelle sélection ils parviennent à rassembler cette fois.

Et en parlant de sujet, il y a aussi une première mélodie originale, un premier aperçu d’une OST lors d’un braquage que beaucoup ont lié à Tangerine Dream, les pionniers de la musique électronique qui ont participé à GTA V et ont fait de même dans l’un des grands films de vols dans l’histoire : Voleur (1981, Michael Mann).

L’importance du vol

Bonnie & Clyde en référence, Tangerine Dream en bande son… Il semblerait que l’une des mécaniques que la communauté affectionne toujours le plus, le braquage de banques et d’établissements, va faire un nouveau bond en avant dans GTA VI. Les données divulguées font référence à des pinces pour cueillir des pênes dormants, des crochets de verrouillage, des traqueurs de position et toutes sortes d’outils de craquage de sécurité.

Dans l’une des vidéos, on voit les protagonistes attaquer un restaurant spécialisé dans les gaufres et même les menus suggèrent que nous pouvons interagir avec plus de choses dans l’environnement, avec des parties spécifiques des objets, dans l’alpha à travers quelques petits points. Monté à bord d’une voiture, cela permettait d’avancer ou de reculer le siège, de l’incliner, de toucher les rétroviseurs… Des détails malsains.

Et pareil avec les PNJ, à la manière de Red Dead Redemption 2 (utilisation d’otages, fouille de cadavres…). Maintenir la gâchette enfoncée affiche plusieurs options changeantes en fonction de la situation.

Il y a des milliers d’autres détails (tels que des événements aléatoires dans le monde qui provoquent l’apparition de chiens enragés), mais en gros, ce sont les principaux de Grand Theft Auto VI, qui, nous l’espérons, ne pèseront pas trop sur ce que passé. Et on en dit trop car, malheureusement, cela lui est déjà arrivé.