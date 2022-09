Xokas et Rubius ne sont pas silencieux sur l’interdiction controversée des jeux d’argent sur Twitch

Twitch a pris la décision d’interdire les jeux d’argent en streaming. La société cite la protection des téléspectateurs comme principale raison de ce changement. Comment pourrait-il en être autrement, cela a provoqué une controverse, qui a même atteint certains des streamers les plus populaires. C’est le cas de Rubius et Xokas, qui ont exprimé leur point de vue sur la question.

Contre la décision, mais avec des nuances : « Se plaindre des matchs de foot aussi »

Rubius a donné son opinion personnelle et a déclaré qu’il ne croyait pas que la solution soit d’éliminer les paris : « Non, je dis cela comme une opinion personnelle, pas comme la vérité absolue ou quoi que ce soit. Ce que je pense, c’est que chaque personne est responsable de ses actes et qu’il est plus facile dans une situation de blâmer des choses extérieures pour un problème que vous avez, plutôt que de faire face à ces problèmes.

Et il ajoute: « Et si les gens se plaignent des jeux d’argent sur Twitch, se plaignent également des matchs de football et de la télévision, qui met toujours des publicités de casino aux heures des enfants. » Selon Rubius, il ne ferait pas ce genre de contenu.

Dans la conversation entre les deux streamers, El Xokas est intervenu pour dire que ce qui le dérange « n’est pas qu’il y ait des jeux d’argent », mais que « l’important c’est qu’une personne fasse des jeux d’argent, car alors c’est vrai qu’elle triche au spectateurs ». L’influenceur galicien précise que le principal problème est qu’ils ne jouent pas « leur propre argent ».

Par le biais d’un communiqué, Twitch a exprimé sa décision de mettre à jour ses politiques d’utilisation pour interdire les sites de jeux d’argent pendant le streaming, car ils considèrent que cela peut être « potentiellement dangereux ». Pour le moment, Rollbit, Duelbits et Roobet sont interdits, bien que la société souligne que cette liste pourrait être élargie à l’avenir. Bien sûr, les paris sportifs, les sports fantastiques et le poker resteront.

Source | Edouard (YouTube)