Les 4 Fantastiques de Marvel Studios confirment le réalisateur et deux scénaristes sans expérience dans les super-héros

Petit à petit, les responsables de la réalisation des prochains débuts tant attendus de The Fantastic Four dans le cadre de Marvel Studios se confirment, un redémarrage par rapport aux versions cinématographiques précédentes de Fox qui vise à apporter à l’UCM un des familles de super-héros les plus emblématiques du monde. A tel point que la nouvelle adaptation de Fantastic 4, en attente de confirmation de son casting principal, a déjà un réalisateur et des scénaristes confirmés ; et les noms sont tout à fait inconnus du grand public.

Fantastic 4 commence à être réel dans le MCU

Ainsi, après le départ de Jon Watts du projet -réalisateur des films UCM Spider-Man-, la signature de Matt Shakman, réalisateur de la série Scarlet Witch et Vision de Marvel Studios, a récemment été annoncée. Un pari qui vise à faire de cette nouvelle version de First Family of America un gâchis d’imagination et d’originalité, comme le démontre l’émission pour Disney+.

En revanche, Ian Springer et Jeff Kaplan seront en charge de l’écriture du scénario du film, deux scénaristes sans expérience dans le genre super-héros et dont les noms ne sont pas très connus -non, le second n’est pas l’ancien Blizzard-, malgré ayant des projets exceptionnels sur son CV tels que Disaster Wedding du réalisateur de Palm Springs ou K-Pop: Lost in America avec Rebel Wilson comme protagoniste.

Avec la confirmation de la principale équipe technique et créative, l’aspect le plus important du nouveau Fantastic 4 reste sûrement à annoncer, qui n’est autre que son casting principal. Qui incarnera des personnages aussi mythiques que Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm et Ben Grimm ? Après le clin d’œil aux fans de John Krasinski dans le rôle de Reed Richards dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il semblerait que l’acteur soit très bien placé pour reprendre le rôle, même si Marvel Studios est très imprévisible et pourrait miser sur un autre acteur.

Les Quatre Fantastiques de Marvel Studios sortiront le 8 novembre 2024.

Source | Deadline