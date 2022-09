NBA 2K23 et sa carte d’amour pour l’histoire de la compétition NBA

Depuis quelque temps déjà, les joueurs de NBA 2K disposent de deux modes qui sont des références absolues de la franchise : MyCAREER, avec en prime le Quartier d’abord et la Ville ensuite, et MyTEAM, dans lequel collecter les cartes de nos joueurs préférés pour s’affronter dans une variété de modes en ligne et hors ligne. Mais depuis quelques années, le mode My NBA gagne en popularité, devenant un mode manager très complet où tu peux gérer tous les fils de la franchise que tu choisis. Mais… et si nous pouvions changer l’histoire des 40 dernières années ? Nous avons l’opportunité de le faire dans NBA 2K23.

Étant un mode stagnant lors des derniers épisodes, plus en raison du peu de marge d’amélioration que de la réticence de Visual Concepts, ils ont trouvé une faille pour aller plus loin là où nous pensions que c’était impossible : The My NBA Eras est la réponse à tous ces joueurs avec l’ambition non seulement de découvrir l’histoire de la ligue, mais de la changer complètement de quatre époques différentes : trois historiques, et bien sûr, l’actuelle.

Et si…? Ne l’imaginez plus : réalisez-le

L’un d’eux est les années 1980, lorsque Magic Johnson et Larry Bird sont arrivés pour ressusciter une ligue languissante de scandales liés à la drogue et de combats sur le terrain. Entre eux et leurs franchises respectives, les Lakers et les Celtics, ils vont dominer une décennie seulement interrompue par les Detroit Pistons et au cours de laquelle on a vu un joueur qui marquera à jamais le sport professionnel : Michael Jordan.

On peut aussi profiter des dures années 90, l’époque de la tyrannie de Jordan et de ses affrontements légendaires contre les Pistons, les Knicks ou le Jazz, et où seule une retraite d’un an et demi a donné deux anneaux aux Houston Rockets. Le meilleur joueur de l’histoire n’a laissé que des miettes dans la décennie la plus physique et cela nous a laissé l’une des meilleures classes de la draft, celle de 1996 : Allen Iverson, Kobe Bryant, Ray Allen, Steve Nash, Peja Stojakovic, Stephon Marbury.. .Presque n’importe lequel.

Et si l’on veut repartir à un stade plus récent, l’Ere du tristement décédé Kobe Bryant nous permet de jouer dès les premiers rings des Shaq Lakers et des Black Mamba. Les années 2000 ont commencé avec la domination absolue de l’or et du violet, mais donneraient à des franchises comme Miami, Detroit, San Antonio ou Boston la possibilité de remporter des championnats. De plus, nous avons pu profiter du beau jeu de deux équipes qui allaient changer le ton dont nous étions issus dans les années 90 : les Sacramento Kings et les Phoenix Suns.

Et bien sûr, et comme d’habitude dans les derniers opus, l’ère actuelle est toujours présente. Toutes ces époques sont parfaitement représentées non seulement en termes de joueurs et de classes de draft -réels dans chacune d’entre elles-, mais aussi en termes d’évolutions en termes de gameplay. Le basket a beaucoup évolué durant ces quarante années, et évidemment, dans les années 80 l’utilisation de la ligne à 3 points était marginale, prédominant la domination des grands centres, chose qui était encore plus évidente dans les années 90, grâce à des joueurs comme Hakeem. Olajuwon, Patrick Ewing, David Robinson ou Shaquille O’Neal. Les filtres dans l’image, les signets et autres détails de l’interface nous transporteront également à d’autres moments.

Nous serons également acteurs – et pas seulement témoins – des révisions de la réglementation, comme la règle des 3 secondes, dans laquelle, en tant que propriétaires d’une franchise, nous pouvons voter pour ou contre. De même, les nouveaux logos ou uniformes seront également présents, ainsi que les transferts de franchises telles que les Supersonics à Oklahoma City -et le Thunder- ou les Grizzlies de Vancouver à Memphis. En bref, si nous avons déjà imaginé à quoi ressemblerait la NBA si quelque chose de différent s’était produit, nous aurons l’occasion de le capturer dans NBA 2K23.

Vivez la légende des plus grands

S’il y a un joueur qui a marqué l’histoire du basket, c’est bien Michael Jordan. Avec Mohamed Ali, on parle sans doute des premières grandes icônes qui ont transcendé leur discipline, et leur héritage est toujours d’actualité, comme en témoigne la première il y a tout juste deux ans de The Last Dance, le documentaire en dix épisodes de Netflix qui revient sur ce était sa dernière saison avec les Chicago Bulls. Douze ans plus tard, nous nous mettrons dans le skin de His Airness dans les jeux qui ont marqué la carrière des plus grands.

Son titre NCAA avec le panier gagnant avec la Caroline du Nord en 1984, les 63 points marqués contre Boston lors des Playoffs de 1986 –« Dieu s’est déguisé en basketteur », disait Larry Bird-, sa première bague en 1991, les grandes batailles contre les Detroit Pistons, le Flu Game contre les Utah Jazz… Donc jusqu’à 15 défis à compléter avec des exigences différentes pour obtenir des récompenses dans d’autres modes comme MyCAREER ou MyTEAM.

Toujours accompagné au son de Sirius, la mythique chanson thème des Chicago Bulls de The Alan Parsons Project, ce contenu est encore plus complet qu’en 2010. Avant chaque match, et en guise d’introduction, on peut voir une interview de l’un des les protagonistes exceptionnels de ces grands moments, tels que Phil Jackson, Kenny Smith ou Dennis Rodman, en plus d’avoir les narrateurs originaux et les ardoises de Jackson lui-même et d’autres entraîneurs tels que Mike Fratello ou Doug Collins.

Ces tableaux noirs nous amèneront à voir, comme dans le cas des Eras, des matchs différents de ceux auxquels nous sommes habitués, avec un rythme plus lent et des nuances tactiques différentes, ainsi que des ressources techniques différentes chez les joueurs. Bref, NBA 2K23 possède un contenu absolument indispensable pour les joueurs vétérans de la saga, mais aussi pour les jeunes joueurs qui ont un goût prononcé pour l’histoire de ce sport.