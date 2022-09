Les Equinox Latam Game Awards 2022 auront lieu au Mexique

L’équinoxe d’automne commence et avec lui est venue l’annonce de la prochaine édition des Equinox Latam Game Awards 2022. Ce gala de remise des prix aura lieu le samedi 5 novembre, entièrement en direct de Mexico, et vous pourrez en profiter en ligne via les réseaux sociaux de Netcost sur Twitch, Youtube et Facebook.

Origine des récompenses du jeu Equinox Latam

Les Equinox LATAM Game Awards sont une expérience annuelle qui récompense les points forts de l’industrie mondiale du jeu vidéo d’un point de vue culturel et identitaire latino-américain. Célébrer les goûts et les préférences de la région, défier les formes traditionnelles de divertissement. Cet événement est produit par Mosto Global, une société internationale de production d’événements. Outre ses propres initiatives et projets, il a développé des projets à grande échelle pour des organisations telles que la Banque interaméricaine de développement, les Nations Unies, USAID, TEDx, entre autres.

Le producteur derrière les Equinox Latam Game Awards

Emilio Eva, est le fondateur de l’événement et le producteur ; il est entrepreneur, conférencier et entrepreneur à temps plein. Il est également joueur, pilote de ballon, professeur d’université et professeur d’arts martiaux. Emilio a également utilisé son leadership dans les secteurs public et privé pour faire avancer l’agenda d’un monde meilleur et plus durable. En plus de diriger Mosto, il a un grand intérêt pour le secteur éducatif et scientifique, en effet, il construit actuellement le premier observatoire spatial ouvert au public au Guatemala.

Accent sur l’Amérique latine

Les Equinox Latam Game Awards 2022 visent à offrir aux téléspectateurs de la région une expérience renouvelée, en conservant comme essence la célébration des jeux vidéo du point de vue des joueurs LATAM.

Prix

Lors de la cérémonie, un total de 43 catégories seront récompensées, parmi lesquelles des prix seront décernés aux créateurs de contenu et aux studios, mettant en lumière le meilleur de chaque plateforme, et bien sûr, le jeu de l’année ne manquera pas.

« En 2021, nous avons lancé la première édition des Equinox Latam Game Awards afin de reconnaître les points forts de l’industrie mondiale du jeu vidéo d’un point de vue et d’une identité latino-américaine », a déclaré Emilio Eva, directeur de l’événement. « Cette année, nous sommes vraiment enthousiasmés par l’édition 2022. Notre équipe a travaillé dur pour agrandir cette prochaine édition, avec un plus grand support des médias spécialisés de la région, mais en maintenant notre engagement à célébrer les goûts et les préférences de la région. . Cependant, Equinox a un élément narratif qui raconte une histoire à travers des allégories visuelles, qui cherchent à captiver le public, tout comme les jeux vidéo qui nous passionnent tant », a-t-il déclaré.

Au cours des prochaines semaines, nous dévoilerons plus d’informations et de détails sur l’événement, tels que les invités spéciaux, les influenceurs, ainsi que le début des votes afin que les joueurs puissent également choisir leurs jeux vidéo préférés de 2022.

Toutes les mises à jour des Equinox Latam Game Awards seront annoncées via Netcost, ainsi que sur nos réseaux sociaux et ceux de l’événement.