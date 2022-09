Profil classique du RPG Valkyrie : Lenneth subit un retard de dernière minute sur PS4 et PS5

Les fans de RPG de style classique avaient marqué ce mois de septembre le retour de l’un des grands noms du genre avec Valkyrie Profile : Lenneth, un titre apparu sur PSP en 2007 et qui, il y a quelques années, avait un portage pour appareils mobiles avec quelques améliorations graphiques et d’expérience utilisateur. Malheureusement, Square Enix a publié une déclaration officielle pour annoncer un petit retard dans son arrivée sur les consoles Sony actuelles, c’est-à-dire PlayStation 4 et PlayStation 5. A tel point qu’au lieu d’être disponible sur le PS Store le 29 de ce mois , il arrivera finalement le 22 décembre de cette année, près de trois mois plus tard. Le motif? Vous avez besoin de plus de temps de développement pour ce port.

Valkyrie Profile : Lenneth attend sur PlayStation

Ainsi, et malgré le fait que ce portage de Valkyrie Profile : Lenneth soit basé sur la version mobile apparue il y a quelques années, les responsables ont assuré avoir besoin d’un peu plus de temps pour finir de peaufiner le titre lorsqu’il débarquera sur PlayStation. Parmi les principales nouveautés, nous trouvons la possibilité de rembobiner le jeu ou de faire une sauvegarde rapide quand nous le voulons.

« Une histoire complexe et évocatrice de destins entrelacés par des dieux et des mortels, ancrée dans la mythologie nordique et marquée par des combats révolutionnaires animés par l’une des plus grandes bandes sonores de l’histoire du jeu vidéo. Connaître l’origine de la franchise VALKYRIE », peut-on lire dans sa description officielle.

De son côté, le nouveau jeu vidéo de la saga, Valkyrie Elysium, est toujours prévu pour la même date de sortie, soit le 29 septembre 2022, date à laquelle les deux titres auraient dû apparaître sur PS4 et PS5. Il faudra patienter encore un peu pour revenir aux origines de la saga sur PlayStation.

Source | Square Enix