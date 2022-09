Et après Monkey Island… est-ce que Maniac Mansion est de retour ? Lucasfilm le laisse tomber

Si nous avions vu ce même tweet il y a quelques mois, même venant de la même personne, nous ne lui aurions sûrement pas accordé beaucoup d’importance. « C’est un autre développeur qui aspire à quand tout cela était avant le terrain », commenterions-nous. « Quand ils étaient dans leur studio, ils étaient jeunes, beaux et les gens faisaient attention à eux. » Mais après Return to Monkey Island… après Return to Monkey Island, nous avons retrouvé la foi. On croit encore au retour des franchises perdues dans les limbes de la nostalgie. On croit encore au retour de Maniac Mansion.

Craig Derrick, producteur chez Lucasfilm Games, a écrit sur les réseaux sociaux : « Je suis sûr qu’on en dira plus dans les semaines et les mois à venir, mais pour l’instant j’attendrai qu’il soit temps de RETOURNER AU MANOIR ! » Est-ce un souhait en tant que fan ? Un aperçu du prochain projet de Ron Gilbert avec Lucasfilm ? Que chacun choisisse son camp.

35 ans de Maniac Mansion

La vérité est que si le retour avec Ron Gilbert et Dave Grossman avec Return to Monkey Island nous a surpris, le fait que le designer collaborerait désormais avec Gary Winnick nous ouvrirait encore plus la bouche. Après tout, sa dernière aventure avec Guybrush Threepwood avant le présent date de 1992 et Maniac Mansion appartient à 1987 (c’est-à-dire qu’il a cinq autres poussières dessus). Bien que bon, vous pouvez toujours garder le tandem Gilbert – Grossman et reprendre dès le Jour du Tentacule.

Quoi qu’il en soit, il semble que ce soit de bons moments pour Lucasfilm et les aventures graphiques en général. Maniac Mansian est l’un des chefs-d’œuvre du genre et c’est le premier jeu du développeur, un nid de blagues internes et récurrentes dans ses œuvres ultérieures. Par exemple, son moteur graphique s’appelait Scumm et la taverne la plus célèbre de Melee Island s’appelait Scumm Bar.

Rempli d’hommages aux films de série B et aux films d’horreur et aux bandes dessinées, l’histoire nous a emmenés dans une version fictive du Skywalker Ranch dans laquelle un groupe d’adolescents a vécu une aventure écrite en bonbons qui allait changer leur vie… et quels démons. Nous aussi.