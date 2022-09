Solium Infernum nous emmène en enfer dans ce nouveau jeu de stratégie des créateurs d’Armello

Si vous avez déjà entendu le nom de Solium Infernum, c’est peut-être parce que c’est un vieux jeu de stratégie. C’est aussi la nouvelle production de League of Geeks —créateurs d’Armello—, un titre qui a beaucoup à voir avec l’original : le studio a acquis les droits pour développer ce reboot, qui modernise les mécaniques et respecte l’esprit du classique. Netcost a vu une démo de Trent Kusters, co-fondateur et directeur du studio.

Tout au long du jeu, Kusters a montré que les batailles en enfer ne sont pas seulement menées avec une force brute. L’intelligence politique peut être une arme aussi puissante que des lances ou des épées. Cinq tours auront suffi à ses hôtes pour conquérir l’ennemi, et tout cela sans avoir besoin de déployer une grande armée.

Le prince des ténèbres a abandonné son trône, laissant un vide de pouvoir en enfer. Conscientes de cela, les différentes factions de démons tentent de revendiquer la couronne pour elles-mêmes. Comme nous l’avons dit, le nombre de soldats ne sera pas la seule ressource qui compte pour atteindre cet objectif. Vous devrez maîtriser l’art de la politique et des ruses militaires pour vous imposer à l’ennemi. Vous nouerez des alliances, trahirez et mettrez en pratique toutes les ruses à votre disposition si vous voulez vraiment accéder au pouvoir.

Les tours de tous les adversaires sont simultanés

La version réinventée du jeu 2009 a été construite avec des graphismes 3D accrocheurs. Comme d’autres titres de stratégie, il utilise une vue descendante, donnant au joueur une vue large de ce qui se passe sur le champ de bataille. La particularité de Solium Infernum est que les tours de tous les prétendants sont simultanés, de sorte que les participants voient les mouvements des adversaires en même temps.

Les matchs simples peuvent durer de deux à quatre heures, tandis que les matchs multijoueurs jusqu’à six joueurs s’étendent sur la semaine, bien que vous n’ayez besoin que de quelques minutes chaque jour. Au début, vous devrez sélectionner l’un des archidémons, que vous pourrez personnaliser avec les capacités qui conviennent à votre style de jeu. Vous ferez bien d’apprendre à maîtriser les cinq sphères de pouvoir (Colère, Tromperie, Prophétie, Destruction et Charisme) et à apprivoiser les plus de 50 légions disponibles dans le jeu,

Selon Trent Kusters, le jeu original est « l’un des jeux vidéo les plus remarquables », un produit plein d’intrigues politiques qui ne ressemble à rien sur le marché. « Nous sommes honorés et ravis d’accorder à Solium Infernum l’attention qu’il a toujours méritée. »

Solium Infernum est prévu pour 2023 sur PC. Il est désormais possible de l’ajouter à la Steam Wish List.