La personne qui a divulgué GTA VI est un hacker répété de 16 ans

Le singe ne tue pas le singe, mais il semble que le pirate le trahisse. Selon plusieurs de ces forums dont les membres n’ont pas compris V pour Vendetta et ont rejoint Anonymous, le pirate à l’origine de la fuite de GTA VI est un garçon de 16 ans du Kingdom-Uni. Il serait le chef d’une organisation connue sous le nom de Lapsus$ qui a également attaqué des entreprises telles que Microsoft, Samsung, Uber, Ubisoft et NVIDIA dans le passé.

L’adolescent en question était déjà accusé d’être un cybercriminel il y a quelques mois, lorsque la BBC s’est fait l’écho d’avoir amassé 14 millions de dollars grâce au piratage. Sous les surnoms « White » ou « Breachbase », le garçon est à la tête d’un gang basé en Amérique latine qui, comme on l’a dit, s’appelle Lapsus$ dans les réseaux, où il n’a cessé de gagner en notoriété. Opérant via Telegram, la chaîne du groupe sur l’application compte plus de 50 000 abonnés suite à sa cyberextorsion et ses discours anarchistes et libéraux.

La dernière chose que nous savions sur White, c’est qu’il avait été arrêté par la police avec sept autres adolescents âgés de 16 à 21 ans, ainsi que des déclarations de son père dans lesquelles le pauvre homme prétendait aller « essayer de l’éloigner depuis les ordinateurs ». Ils ont certainement mal vieilli, car il semble que White soit un récidiviste.

Il y a quelques jours, nous avons appris comment Uber est en contact avec le FBI car ils soupçonnaient que c’était le même pirate informatique qui les avait attaqués, ainsi que les déclarations de Rockstar après avoir confirmé la nouvelle, dans lesquelles il montrait sa déception et sa roadmap avec GTA VI maintenant qu’il est connu, mais pas comme ils l’auraient souhaité.