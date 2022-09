Rosalía, Quevedo, Bad Bunny et Odesza rugissent dans la bande originale complète de FIFA 23

FIFA 23 dévoile la vaste composition de sa bande son. Plus de 100 chansons prendront le commandement de l’accompagnement musical tout au long de votre expérience. Des artistes comme Rosalía, Quevedo, ODESZA, Bad Bunny et Jack Harlow sont parmi les plus importants de la liste, que vous trouverez dans ces paragraphes.

Avez-vous Spotify? EA Sports a partagé une liste de lecture personnalisée avec la plupart des chansons. Vous pouvez l’ajouter à votre bibliothèque numérique à ce lien. Rappelons que le jeu sera mis en vente le 30 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Google Stadia et Nintendo Switch.

Toute la bande originale de FIFA 23

Yeux mignons | Bad Bunny et bombe stéréo

Maintenant et pour toujours | Quevedo et Linton

Saco | Rosalie

finesse | Pheelz, BNXN fka Buju

Naul Tech | Jack Harlow

Obsédé par toi | Cee centrale

Décollage | Labrinthe

Vaudou | J Balvin, Badshah et Tainy

Pour toujours et plus | radiographie

Fils de joie | foule

Ce soir | Phénix (feat. Ezra Koenig)

Cracher du bout du monde | Ouais ouais ouais et parfum Genius

Madan (Roi) | tapis de cuisson

Sentiments interdits | fille Archives

Vous en avez assez fait | Gorgon City et DRAME

Derrière le soleil | ODESZA

Terre de Zanta | Tonnerre et Victor Heredia

papa os | Brindilles FKA (feat. Shygirl)

Hayya Hayya (Mieux ensemble) | Trinidad Cardona, Davido, Aïcha

Tirez vers le haut | Café

Coincé au milieu | Thé vert Peng

Zatichi | Denzel Curry (feat. Slowthai)

Marcher sur l’eau | The Knocks (feat. Totally Enormous Extinct Dinosaurs)

Tous les hauts | Saint Holo

Nourriture pour chien | IDK (avec Denzel Curry)

Désolé, je ne suis pas désolé | P Money et Whey

Laissez-moi être grand | Sampa le Grand (feat. Angélique Kidjo)

Ottome | Bonobo et O’Flynn

Calme sur le plateau | Rémi Loup

Exécutez-les | Lac Graham et Avelino

aire de jeux | Bru-C

Seul | Hayden Janes & Cassian (feat. Elderbrook)

Personnes | Kungs et les coups

OK | blackwave et Abhi le nomade

Immeuble 40-16 | nas

kuzola | je mets

demandé | Bébé Tate

doit être l’amour | Tseba et champs électriques

Sirènes | Flume et Caroline Polachek

S’effondrer | Soyez des filles

aigue-marine | Danger Mouse, Black Thought (feat. Michael Kiwanuka)

soleil | wh0

ExécuterExécuter | Shenseea

Temps passé | George FitzGerald et Panda Bear

Je veux rester | Luude (avec Dead Sunday)

Homme Nennt Mich | Eunique

Ready4dem | Regardez le Ride et Emz

Amusement | Grand Piig

Tout ce que je veux | Voie 8 et lac Arctic

MIA | SOHN

Il avait raison | Daniela Lalita

Déploiement | Young Franco (avec Jay Prince & Scrufizzer)

Fait d’or | Ibeyi et Pa Salieu

foyer | Fantômes et Big Wild

squelette | Bad Boy Timz (avec Olamide)

baiser | Lous et le Yakuza

Maman avait l’habitude de dire | Edd

regarde | Doss

Saison | Fumer DZA et Girl Talk

Changement d’heure | Mall Grab, D Double E et romancier

Fermeture de disque | Sang-de-lait

CC Rouge | yune pinku

Ressentez-le | Couleurs tordues

je ne vais pas bien | sadeyes, lil xtra et rien, nulle part

N’ayez pas peur | Chase & Status (feat. Takura)

Blesse-moi | beaucoup pleurer

Ville Blanche | saule kayne

Remboursement | Kojey Radical (feat. Knucks)

rêveurs | LODATo et Janice Robinson

Table ronde complète | Chappaqua Lutte

Inspirez | Cauchemars sur Wax et Oshun

Peut-être pas | Manga Saint Hilare et Jelani Blackman

Briques dans le mur | Hak Baker

Smthng | Moine boueux

Conduire | moa moa

Tellement malade de moi | Haich Ver Na

levé | Joy Club et Tieks

BigTalk | sofy

Jagna | Alewya

Rêverie | Pierre Harry

Pas le vôtre | Effy

Mieux | Michael Calfan et Léo Stannard

Les Faucheurs | Lyam et Wiki

Réparez votre visage | à bientôt

Haut Niveau | James BKS et le gros hachage

Matériel | Monty, Visages, PAV4N et Stratégie

ATS | Moksi et Diede

Les déranger | Gardna, MC Spyda et Selecta J-Man

Feu vert | AC Slater, Bleu Clair, Moksi (feat. Kate Wild)

Premier vol vers Mars | Bois de l’arche

Bonjour extraterrestre | Journée Nathan

Patrimoine | Regents, Cartouche et Stratégie

cascade | Divulgation et Raye

Impossible de dormir | VENISE

Ounana | Côte Blanche

Source : communiqué de presse (EA Sports)