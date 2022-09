Resident Evil Village : Shadows of Rose dévoile sa durée approximative

Shadows of Rose est la première extension d’histoire pour Resident Evil Village, le dernier épisode principal de la saga d’action-survie d’horreur de Capcom. Avec un peu plus d’un mois avant son lancement, la société japonaise a offert de nouveaux détails dans une interview avec IGN Japan. Le réalisateur Kento Kinoshita a confirmé que ce contenu sera l’une des extensions d’histoire les plus complètes qu’ils aient réalisées à ce jour.

Le nombre d’heures dépend en grande partie des compétences et du niveau de difficulté du joueur, mais Kinoshita estime que l’épisode dure environ quatre heures. En ce qui concerne les lieux, la bande-annonce montrait le château de Lady Dimitrescu, mais le réalisateur a indiqué qu’il y en aurait plusieurs. N’oubliez pas que Shadows of Rose se déroule à l’intérieur de l’esprit d’une créature, donc les scénarios sont quelque peu déformés.

Cependant, The Winters Expansion comprend plus que ce chapitre bonus : il est livré avec le mode The Mercenaries (nous arrivons enfin à gérer Lady Dimitrescu !) et avec un mode à la troisième personne qui vous permet de terminer le jeu principal depuis cette nouvelle perspective. .

La fin de l’arc des hivers

Resident Evil 7 et Resident Evil Village ramènent des personnages classiques, mais le personnage principal est Ethan Winters. Après les événements du chapitre précédent, dans Shadows of Rose nous gérons sa fille, qui a hérité d’un pouvoir aussi étrange que terrifiant. Quoi qu’il arrive, Capcom a déclaré que ce jeu conclura l’histoire des Winters. Les prochaines livraisons devront recourir à des personnages classiques ou inédits.

Resident Evil Village est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Son lancement sur Nintendo Switch (Cloud Edition) est prévu pour le 28 octobre, le jour même de la commercialisation de The Winters Expansion (en décembre sur Switch) et de la Gold Edition.

