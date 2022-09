Voici le casque de réalité virtuelle Pico 4 : prix, jeux, fonctionnalités et détails

La réalité virtuelle est un marché en plein essor étroitement lié aux jeux vidéo, même si la technologie va au-delà du divertissement et a déjà de nombreuses autres utilisations. Pico, société spécialisée dans la VR, a convié Netcost à la présentation des casques Pico 4, qui pourront bientôt être réservés à partir de 429 euros et seront mis en vente le 18 octobre. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce nouveau matériel.

Pico 4 repose sur trois piliers principaux : la vidéo, les réseaux sociaux et les jeux. En ce qui concerne les jeux vidéo, la bibliothèque comprend des produits comme Peaky Blinders : The King’s Ransom, Ultimechs et The Walking Dead : Saints & Sinners – Chapter 2 : Retribution. Des jeux supplémentaires sont également disponibles via Steam VR. Côté fitness, l’un des produits phares d’Ubisoft, Just Dance VR, ne pouvait manquer.

Caractéristiques techniques, construction, contrôles et plus

Pico 4 monte un processeur Qualcomm Snapdragon XR2 et a une construction légère. Selon l’entreprise, son poids est 35 % plus léger que les appareils 4K habituels : sa sangle pèse 295 g, ce qui indique qu’il s’agit des écouteurs les plus légers de l’entreprise. C’est parce qu’ils ont utilisé des objectifs plus petits, ce qui se traduit par un boîtier de 35,8 mm à son plus fin. Il utilise des lentilles Pancake, un écran de résolution 4K+, 1 200 PPI, un taux de rafraîchissement de 90 HZ et une expérience utilisateur optimisée.

Pico 4 comprend des bretelles réglables en tissu SuperSkin pour la doublure des coussinets. L’intention est que les utilisateurs profitent d’une expérience plus confortable, tout en se sentant au frais et au sec. Une autre caractéristique intéressante est qu’il dispose d’une batterie (5 300 mAh) qui dure environ trois heures avec une charge rapide Qualcomm Quick Charge QC 3.0, sans parler de la certification TÜV Rheinland à faible lumière bleue. Le pack est livré avec une entretoise de masque, afin de ne pas compromettre la clarté ou le confort.

En plus de tout cela, Pico 4 est équipé de quatre caméras SLAM, situées dans le cadre du HMD. Ils offrent la possibilité d’une cartographie précise de l’environnement. D’autre part, sous le capot du dispositif d’affichage se trouve une caméra RVB 16Mp. Quant aux commandes, elles disposent d’une colonne à arc tournant monobloc et embarquent des capteurs infrarouges « intelligemment placés ». Conçu pour assurer la sécurité et la facilité d’utilisation, il est doté d’une technologie de détection des chocs et de reconnaissance spatiale. D’autre part, ils sont compatibles avec 6DoF, ce qui renforce le mouvement au sein de l’environnement virtuel. Le moteur à large bande HyperSense sert à donner à l’expérience une réponse haptique plus réaliste.

Les membres du programme Neo3 Link Beta pourront précommander Pico 4 à partir du 23 septembre dans des stores tels que Bestware, VR Expert, XR Shop et System Active. Les précommandes ouvriront en octobre sur Amazon, Mediamarkt, Saturn, Elkjop, The Very Group et Coolblue.

Un autre des appareils de réalité virtuelle récemment annoncés est le PS VR 2.