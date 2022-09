Les meilleurs joueurs de FIFA 23, êtes-vous d’accord avec le classement ?

Comme chaque année, Electronic Arts sélectionne les meilleurs footballeurs pour son jeu vidéo de sport star. FIFA 23 nous livre la liste des 23 joueurs les mieux notés, parmi lesquels se distinguent Karim Benzema (Real Madrid), Robert Lewandowski (FC Barcelone) ou encore Kylian Mbappé (Paris Saint Germain). Le joueur également de l’équipe parisienne, Lionel Messi, est également au top. Et que dire de Cristiano ? Et de Neymar ? Chez Netcost nous avons lancé une enquête pour savoir si le classement vous convainc ou non.

La question est simple, trois réponses claires pour savoir si vous pensez que les meilleurs joueurs qui apparaissent dans FIFA 23 rendent justice à la réalité, en particulier dans un sport aussi changeant, qui dépend beaucoup du temps et des séquences des joueurs.

Qui sont les meilleurs joueurs de FIFA 23 ?

Les 23 meilleurs joueurs de FIFA 23

Karim Benzema – 91 PIR

Rythme : 80

Tir : 88

Passe : 83

Dribbles : 87

Défense : 39

Physique : 78

Poste : CC

Robert Lewandowski – 91 PIR

Allure : 75

Tir : 91

Passe : 79

Dribbles : 86

Défense : 44

Physique : 83

Poste : CC

Kylian Mbappé – 91 PIR

Allure : 97

Tir : 89

Passe : 80

Dribbles : 92

Défense : 36

Physique : 76

Poste : CC

Kevin De Bruyne – 91 PIR

Allure : 74

Tir : 88

Passe : 93

Dribbles : 87

Défense : 64

Physique : 77

Poste : CM

Lionel Messi – 91 PIR

Allure : 81

Tir : 89

Passe : 90

Dribbles : 94

Défense : 34

Physique : 64

Poste : directeur général

Mohamed Salah – 90 PIR

Rythme : 90

Tir : 89

Passe : 82

Dribble : 90

Défense : 45

Physique : 75

Poste : directeur général

Virgin van Dijk – 90 PIR

Allure : 81

Tir : 60

Passe : 71

Dribbles : 72

Défense : 91

Physique : 86

Poste : CT

Cristiano Ronaldo – 90 PIR

Allure : 81

Tir : 92

Passe : 78

Dribbles : 85

Défense : 34

Physique : 75

Poste : CC

Thibaut Courtois – 90 PIR

Sortie : 84

Arrêt : 89

Service : 75

Réflexes : 90

Vitesse : 46

Poste : 89

Poste : TP

Neuer – note 90

Sortie : 87

Arrêt : 88

Service : 91

Réflexes : 88

Vitesse : 56

Poste : 91

Poste : TP

Neymar Jr – 89 PIR

Allure : 87

Tir : 83

Passe : 85

Dribbles : 93

Défense : 37

Physique : 61

Poste : L. I.

Son Heung-Min – 89 PIR

Allure : 88

Tir : 89

Passe : 82

Dribbles : 86

Défense : 42

Physique : 69

Poste : L. I.

Sadio Mané – 89 PIR

Rythme : 90

Tir : 83

Passe : 80

Dribbles : 88

Défense : 44

Physique : 77

Poste : LM

Joshua Kimmich – 89 PIR

Allure : 68

Tir : 72

Passe : 87

Dribbles : 84

Défense : 83

Physique : 79

Poste : DCM

Casemiro – 89 PIR

Allure : 63

Tir : 73

Passe : 75

Dribbles : 72

Défense : 87

Physique : 90

Poste : DCM

Alisson – 89 PIR

Sortie : 86

Arrêt : 85

Service : 85

Réflexes : 89

Vitesse : 54

Poste : 90

Poste : TP

Harry Kane – 89 PIR

Allure : 68

Tir : 91

Passe : 83

Dribbles : 82

Défense : 47

Physique : 81

Poste : CC

Ederson – 89 PIR

Sortie : 87

Arrêt : 82

Service : 93

Réflexes : 88

Vitesse : 64

Poste : 88

Poste : TP

N’Golo Kanté – 89 PIR

Allure : 72

Tir : 66

Passe : 74

Dribbles : 81

Défense : 87

Physique : 82

Poste : DCM

Jan Oblak – 89 PIR

Sortie : 86

Arrêt : 90

Service : 78

Réflexes : 89

Vitesse : 49

Poste : 87

Poste : TP

Erling Haaland – 88 PIR

Allure : 89

Tir : 91

Passe : 65

Dribbles : 80

Défense : 49

Physique : 87

Poste : CC

Toni Kroos – 88 PIR

Allure : 53

Tir : 81

Passe : 90

Dribbles : 81

Défense : 71

Physique : 68

Poste : CM

Marquinhos – 89 PIR

Allure : 79

Tir : 56

Passe : 75

Dribbles : 74

Défense : 89

Physique : 80

Poste : CT

FIFA 23 sera mis en vente le 30 septembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Nintendo Switch. Quels sont les meilleurs joueurs de LaLiga ? Ne les manquez pas.