Star Wars Andor révèle l’origine et le vrai nom de Cassian Andor

Le film Rogue One : A Star Wars Story ne plonge pas dans le fond de l’histoire de Cassian Andor, le protagoniste de la nouvelle série Disney+. C’est précisément dans les trois premiers chapitres d’Andor que Tony Gilroy et le reste de l’équipe créative ont commencé à construire le passé de l’espion. Son nom est un pseudonyme et son lieu d’origine est également resté caché. Vient ensuite l’éviscération, donc si vous voulez le découvrir par vous-même, nous vous invitons à regarder la série.

Non pas que le nom ait beaucoup changé, mais son identité d’origine a changé. Cassian Andor était connu depuis sa naissance sous le nom de Kassa. Il vivait sur la planète Kenari et faisait partie d’une sorte de tribu indigène. La vie se déroulait normalement, mais les troupes de la République Galactique, juste avant la proclamation de l’Empire, sont arrivées sur la planète avec des intentions secrètes. Tout a mal tourné lorsqu’un groupe d’enfants, dont Kassa, a été attaqué par des troupes hostiles.

Quel est l’objectif de Cassian Andor ?

Suite à l’attaque de Kenari, Andor a été secouru et a quitté la planète en adoptant une nouvelle identité. Il a laissé sa sœur derrière lui, un fait qui le ronge à l’intérieur. Pour cette raison, au début de la série, on peut voir Cassian chercher des indices sur le sort de sa sœur. Toute cette histoire familiale sera mêlée à son opposition à l’Empire Galactique, qu’il dirige d’une main de fer et sans se douter que personne n’osera contester son autorité. Grosse erreur, les cris de la révolution se font déjà entendre (faiblement).

Star Wars: Andor a créé le 21 septembre les trois premiers épisodes de la saison. Désormais, ils feront leurs débuts tous les mercredis jusqu’en novembre. Vous pouvez vérifier les dates exactes ici. La deuxième saison (et finale) n’arrivera pas avant 2024.