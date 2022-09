Cyberpunk 2077 monte au sommet de Night City propulsé par l’attraction d’Edgerunners

La dystopie futuriste de CD Projekt RED a trébuché lors de son arrivée sur le marché, mais le studio polonais regarde le présent et l’avenir avec un optimisme renouvelé. Cyberpunk 2077 est une propriété intellectuelle importante pour le développeur, ils ont donc choisi d’étendre la marque : c’est ainsi que l’anime Netflix Cyberpunk : Edgerunners est né. L’annonce de l’extension, les mises à jour et le pull de l’anime ont renforcé l’intérêt des joueurs pour le titre, comme l’a révélé le CDPR dans un message posté sur Twitter.

CD Projekt rapporte que plus d’un million de joueurs ont visité Night City ces jours-ci. « Chaque jour de cette semaine, Night City a été visité par 1 million de joueurs, nouveaux et expérimentés. [usuarios] qui reviennent Nous voulons profiter de cette occasion pour vous remercier d’être avec nous et de jouer le jeu. »

Paweł Sasko, Lead Quest Designer pour Cyberpunk 2077, a également rejoint les célébrations sur Twitter : « Merci beaucoup pour ce support écrasant. Je me sens très motivé, reconnaissant et concentré. Quelques jours auparavant, lorsque les chiffres simultanés sur Steam ont été révélés, le développeur a remercié pour « cette seconde chance ».

Une seule extension en cours

The Witcher 3: Wild Hunt a élargi son histoire avec deux extensions majeures. Tout semblait indiquer que Cyberpunk 2077 suivrait une roadmap similaire, mais les Polonais ont révélé qu’en principe, ils ne prévoyaient qu’une extension. Il s’agit de Phantom Liberty, un contenu qui n’atteindra que les machines et PC de nouvelle génération, et qui nous emmènera dans un nouveau quartier de Night City. Ils le définissent comme une sorte de thriller d’espionnage, dans lequel reviendra bien sûr le personnage de Keanu Reves, Johnny Silverhand.

Cyberpunk 2077 a récemment publié sa mise à jour 1.6. Ce sera le dernier patch pour la version Xbox One et PS4, qui ne recevra plus de support post-lancement.

Source | CDPR