Gore, viscères et terreur dans 8 minutes de gameplay Scorn qui ne vous laissera pas indifférent

Scorn fait partie de ces jeux vidéo qui promettent de ne laisser personne indifférent. Et c’est que son univers grotesque, son contenu explicite, sa violence débridée et son atmosphère oppressante semblent être des raisons suffisantes pour attirer l’attention des fans d’horreur et de ceux qui sont curieux d’une proposition aussi étrange. Maintenant, et juste un mois avant sa sortie finale sur PC et Xbox Series X | S, ses créateurs d’Ebb Software ont publié une nouvelle bande-annonce de gameplay que vous pouvez voir sur ces lignes comme un prologue au jeu ; et il n’y a pas de gaspillage.

Voici à quoi ressemblent les puzzles Scorn

« Jetez un coup d’œil à 8 minutes de jeu et préparez-vous à faire vos premiers pas dans l’enfer vraiment troublant de Scorn le mois prochain. Présentant un premier aperçu du premier puzzle grotesque du jeu, ce nouveau guide de jeu donne aux joueurs un aperçu du cauchemar immersif qui les attend. » « Scorn se déroule dans un monde sans limites avec différentes régions connectées les unes aux autres. Chacun est une structure en forme de labyrinthe composée de différentes salles et chemins que vous devez découvrir », ajoutent-ils.

Ainsi, cette nouvelle bande-annonce dévoile quelques-unes de ses mécaniques de base, ainsi que le premier casse-tête important auquel nous serons confrontés. Scorn « est conçu autour de l’idée de ‘apparaître dans le monde.’ Seul et sans but, vous explorerez les différentes régions reliées les unes aux autres de manière non linéaire. L’environnement perturbateur lui-même est un personnage en soi », disent les responsables.

Scorn sera disponible le 21 octobre 2022 sur PC (Steam, Epic Games Store et GOG) et Xbox Series X | S à prix réduit, soit 39,99 euros (49,99 euros pour la version Deluxe), également disponible dès le « day one » sur Xbox Game Pass.

Source | EbbSoftware