Take-Two est à nouveau une cible de pirates après le vol de GTA VI : les comptes de 2K Games menacés

Bien sûr, Take-Two et plusieurs de ses filiales ne connaissent pas leurs meilleurs jours. Et c’est que si Rockstar Games a récemment subi un vol majeur de matériel confidentiel de GTA VI -avec l’exposition de vidéos de gameplay de développement et du code du jeu lui-même-, c’est maintenant au tour d’une autre des sociétés du conglomérat Take 2. À tel point qu’au cours des dernières heures, 2K Games a subi une attaque de pirate informatique qui a mis en danger les comptes de ses utilisateurs, affectant directement le service d’assistance de 2K Games. Cela a été annoncé par les responsables par le biais d’un communiqué officiel.

Take-Two subit un nouveau coup cybernétique

« Plus tôt dans la journée, nous avons appris qu’un tiers non autorisé avait illégalement accédé aux mots de passe de l’un de nos fournisseurs pour la plate-forme d’assistance que 2K utilise pour assister ses clients. Le membre non autorisé a envoyé un message à certains joueurs contenant un lien malveillant. Veuillez ne pas ouvrir d’e-mails ni cliquer sur les liens que vous recevez du compte d’assistance de 2K Games », peut-on lire dans le communiqué officiel de la société.

De plus, 2K Games Support Service encourage ses utilisateurs à suivre une série de précautions telles que la réinitialisation de tous les mots de passe de compte utilisateur stockés dans les navigateurs Web, l’activation de l’authentification multifacteur, l’installation et l’exécution de programmes antivirus ou la vérification des paramètres de sécurité des comptes pour détecter d’éventuelles modifications. ou des irrégularités.

Veuillez noter que le personnel de 2K ne vous demandera jamais votre mot de passe ou d’autres informations personnelles. Notre portail d’assistance restera hors ligne pendant que nous continuons à résoudre ce problème. Nous publierons un avis lorsque vous pourrez à nouveau interagir avec le service d’assistance officiel de 2K, et nous vous indiquerons également comment vous pouvez vous protéger au mieux contre toute activité malveillante. Nous nous excusons profondément pour tout inconvénient et perturbation que cette affaire pourrait causer. Nous apprécions le support continu et la compréhension de nos communautés de joueurs. »

Source | Jeux 2K