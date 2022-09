Ted Lasso et son AFC Richmond arrivent officiellement à FIFA 23

Il ne fait aucun doute que Ted Lasso est devenu le plus gros pilier d’Apple TV+ ces dernières années. La comédie sportive a permis à des milliers de fans de rire après les performances de Jason Sudeikis, qui revêt sa moustache incomparable pour mener l’AFC Richmond vers le succès. EA Sports n’a pas fermé les yeux : nous pourrons jouer avec eux dans FIFA 23.

Ted Lasso arrive sur FIFA 23

L’AFC Richmond sera l’une des équipes contrôlables du catalogue FIFA 23 dans tous ses modes de jeu. Vous pouvez jouer des matchs amicaux, progresser en mode carrière ou passer en mode multijoueur à travers des saisons en ligne. Un certain nombre d’articles skins et de club liés aux clubs Ultimate Team et Pro devraient également être disponibles au lancement.Vous pourrez les gagner en remplissant des objectifs et des défis dès le « day one ».

Ted Lasso sera jouable en tant que manager du mode carrière avec la même apparence que dans la série. Et si vous préférez Pep Guardiola ou un autre vrai manager pour contrôler l’AFC Richmond, vous pouvez aussi. Ces contenus seront accompagnés de la présence de Nelson Road, le stade de l’équipe. Dani Rojas, Roy Kent, Sam Obisanya et Jamie Tartt font partie des joueurs qui feront partie de l’équipe. Vous pouvez le trouver dans la ligue « Reste du monde ».

« En peu de temps et avec peu d’expérience préalable, Ted Lasso est devenu un phénomène culturel, donnant vie à la passion du football et au pouvoir de la croyance pour des millions de fans à travers le monde », explique David Jackson dans un communiqué de presse. , Vice Président de la marque FIFA chez EA Sports « Nous sommes ravis d’accueillir Ted et l’AFC Richmond dans FIFA 23. »

Rappelons que FIFA 23 arrivera le 30 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Google Stadia et Nintendo Switch.

Source : communiqué de presse (EA Sports)