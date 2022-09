Événement du cinquième anniversaire de Fortnite : dates, heures et tous les détails

Fortnite Battle Royale est sur le point d’avoir cinq ans. Dans cette actualité, nous détaillons ce que seront toutes les actualités de l’événement Fifth Birthday, qui coïncide avec la saison 4 de Fortnite. Tous les détails du 5e anniversaire qui seront remplis dans la saison 4 de Fortnite :

Fortnite : quand commence l’événement Fifth Birthday ?

L’événement Cinquième anniversaire à Fortnite commence le vendredi 23 septembre 2022 à 15h00 CEST. Cette date et cette heure équivaut à ce qui suit dans différentes régions hispanophones :

France (péninsule et îles Baléares) : 15h00 le vendredi 23 septembre.

France (îles Canaries) : 14h00 le vendredi 23 septembre.

Argentine, Brésil, Chili et Uruguay : 10h00 le vendredi 23 septembre.

Bolivie, Cuba, République dominicaine et Venezuela : 9h00 le vendredi 23 septembre.

Colombie, Équateur, Mexique, Panama et Pérou : 08h00 le vendredi 23 septembre.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua : 07h00 le vendredi 23 septembre.

Cet événement se termine le mardi 27 septembre à 15h00 CEST :

France (péninsule et îles Baléares) : 15h00 le mardi 27 septembre.

France (îles Canaries) : 14h00 le mardi 27 septembre.

Argentine, Brésil, Chili et Uruguay : 10h00 le mardi 27 septembre.

Bolivie, Cuba, République dominicaine et Venezuela : 9h00 le mardi 27 septembre.

Colombie, Équateur, Mexique, Panama et Pérou : 08h00 le mardi 27 septembre.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua : 07h00 le mardi 27 septembre.

Fortnite: actualités de l’événement Cinquième anniversaire

Lors de l’événement Fortnite Fifth Birthday, le Battle Bus se transformera en sa version anniversaire. L’île sera également décorée de motifs d’anniversaire, et les cadeaux, morceaux de gâteau et ballons feront leur retour.

La chose ne s’arrête pas là; il y aura aussi de nouvelles Missions :

Missions du cinquième anniversaire de Fortnite

Lancer des cadeaux d’anniversaire (0/5) – Récompense : émoticône heureuse de cinq ans

Mangez un gâteau d’anniversaire dans différents jeux (0/5) – Récompense : accessoire de sac à dos de gâteau d’anniversaire

Utiliser des ballons dans le même jeu (0/5) – Récompense : outil de collecte Happy Birthday

En les remplissant, nous pouvons obtenir les récompenses gratuites suivantes :

Récompenses gratuites du cinquième anniversaire de Fortnite

Accessoire de sac à dos Gâteau d’anniversaire

Outil de collecte de joyeux anniversaire

Émoticône joyeux cinq ans

Lorsque cet événement sera en ligne, nous publierons un guide de toutes les missions ainsi que des emplacements de gâteau d’anniversaire à Fortnite. En attendant, nous vous recommandons de consulter notre guide Fortnite, que nous mettons à jour quotidiennement avec des conseils tels que comment monter de niveau rapidement.

Sources : Epic Games, Fortnite Battle Royale, propre élaboration