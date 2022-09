Voici à quoi ressemble Yharnam (Bloodborne) dans Minecraft, grâce à une super récréation

Peut-être qu’un jour viendra le jour où nous cesserons de profiter de recréations élaborées dans Minecraft, mais tant que les joueurs du jeu de Mojang continueront à faire preuve d’imagination, ce jour semble être loin. Le dernier dont nous pouvons profiter est complètement spectaculaire, et il s’agit ni plus ni moins de Yharnam, la célèbre ville gothique où se déroule Bloodborne.

L’une des récréations les plus détaillées vues récemment

L’exclusivité PS4 de From Software s’avère une fois de plus l’un des jeux les plus appréciés de Miyazaki et compagnie, loin d’être le premier projet de fan qui inspire, après ce démake amusant. C’est maintenant l’utilisateur Potomy qui a partagé son travail sur Reddit avec cette recréation du jeu de construction extrêmement populaire. Le détail du scénario original a rendu ce travail particulièrement laborieux, comme le montrent les chiffres publiés par ce joueur.

Chaque petit bâtiment lui a pris des heures à terminer, et dans ce post, vous pouvez le voir en détail sous différents angles. Tout cela en tenant compte du fait que Potomy est considéré comme un vétéran dans cette construction d’environnements bien connus dans Minecraft, ce qui semble être une tâche complètement titanesque pour quiconque a moins d’expérience. De la même manière, nous pouvons profiter tranquillement dans cette vidéo qu’il a lui-même publiée de la vision de la clinique Iosefka, bien qu’il existe d’autres scénarios sur sa chaîne, comme la tour de l’horloge astrale ou la chapelle Yahar’gul.

En revanche, cette popularité de Bloodborne ne semble pas avoir poussé Sony à envisager de l’amener sur PC, et encore moins de développer une suite, puisque From Software a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il ne dépendait pas directement d’eux.