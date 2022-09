On sait déjà combien God of War Ragnarok occupe sur PS4 et c’est le double du premier

Appelé à être l’un des jeux de l’année, God of War Ragnarok se rapproche de plus en plus et ces jours-ci, nous savons combien le jeu occupera sur PS4. La nouvelle aventure de Kratos aura une taille de 90,6 Go, soit le double de la taille de la tranche précédente (45 Go en 2018). Habituez-vous à l’idée que le 9 novembre, date de sortie du titre, il faudra s’armer de patience lors de son installation (même si si vous l’achetez en numérique, vous pourrez toujours le pré-télécharger quelques jours avant).

Pour le moment, la taille du jeu sur PS5 est inconnue, mais aussi contradictoire que cela puisse être, les versions de nouvelle génération ont tendance à être un peu plus légères, nous pouvons donc nous attendre à ce que God of War Ragnarok soit d’environ 80 Go dans la nouvelle génération. Des chiffres importants en tout cas, qui rendent bien compte de l’ambition et de l’ampleur de cette nouvelle aventure.

La série God of War est déjà en cours

Quoi qu’il arrive dans le Viking Ragnarok, ce ne sera pas la dernière fois que nous verrons Kratos sur notre écran. Après le succès du film Uncharted, Sony a donné son feu vert à bon nombre de séries basées sur des personnages de l’usine PlayStation, parmi lesquelles, bien sûr, une adaptation de Ghost of Sparta. La société japonaise mettra l’histoire du God of War entre les mains d’Amazon Prime Video, qui montre de quoi il est capable avec Le Seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir. Pour l’instant sans synopsis, date ou détails sur le casting, il serait rare de voir quoi que ce soit avant 2024.

Il est frappant de constater à quel point Sony est éclectique dans le choix des producteurs de sa série, presque comme s’il ne voulait pas avoir tous les œufs dans le même enclos. Si Kratos sera lié à Amazon Prime Video, la saga Horizon et Aloy appartiendra à Netflix, tandis que HBO se chargera de l’adaptation la plus proche de toutes, la version 2023 attendue de The Last of Us avec Pedro Pascal (The Mandalorian) et Bella. Ramsey (Game of Thrones). De son côté, NBCUniversal, une plateforme pas encore disponible en France, a repris la série Twisted Metal (dans laquelle on sait déjà qui sera Sweet Tooth) et on attend le verdict avec la série Gran Turismo. Car oui, les amis, Gran Turismo aura aussi une série. PlayStation Productions sera-t-elle la nouvelle poule aux œufs d’or après Marvel et Star Wars ?