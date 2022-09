Star Wars : Andor, quel jour chaque épisode est-il diffusé ?

C’est l’heure de la Rébellion. Star Wars : Andor, la nouvelle série originale de Lucasfilm pour Disney+, commence enfin son voyage avec une première saison qui racontera les expériences de Cassian Andor pendant la période la plus sombre de la galaxie. Après avoir été retardée d’un mois, la plateforme propose les trois premiers chapitres à partir du mercredi 21 septembre à partir de 9h00 (heure de la France).

Comme les autres séries Disney+, les épisodes de cette première saison seront diffusés chaque semaine, en l’occurrence tous les mercredis. Ci-dessous nous vous proposons la liste complète avec les 12 épisodes.

Date de sortie de tous les épisodes de Star Wars : Andor

Épisode 1 | 21 septembre

Épisode 2 | 21 septembre

Épisode 3 | 21 septembre

Épisode 4 | 28 septembre

Épisode 5 | 5 octobre

Épisode 6 | 12 octobre

Épisode 7 | 19 octobre

Épisode 8 | 26 octobre

Épisode 9 | 2 octobre

Épisode 10 | 9 novembre

Épisode 11 | 16 novembre

Épisode 12 | 23 novembre

Star Wars : Andor est un thriller de science-fiction avec les composants d’une série d’espionnage. Cassian, le soldat rebelle que nous avons rencontré dans Rogue One, se mêle aux agents impériaux pour faire exploser leurs structures de l’intérieur. Cinq ans avant les événements du film, les fondations de la Rébellion commencent à se construire. Des membres éminents du Sénat comme Mon Mothma et Bail Organa travaillent dans les coulisses pour mettre fin au règne du maléfique Empereur Palpatine.

La série comptera deux saisons, mais l’arrivée de la seconde prendra du temps. Tony Gilroy, réalisateur et showrunner, a assuré qu’ils tourneront de novembre à août et qu’ils auront besoin d’au moins un an de post-production. Contrairement à The Mandalorian ou Obi-Wan Kenobi, Andor est tourné de manière plus traditionnelle, sans la présence de la technologie StageCraft, également connue sous le nom de Volume.

Source | lucasfilm