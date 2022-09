Nouveau coup dur pour le Spiderverse de Sony : Madame Web et Kraven the Hunter sont retardés

Nouveau bal des dates pour les prochaines sorties de Sony avec Marvel dans le cadre de son univers dit cinématographique des personnages de Spider-Man. A tel point qu’après le fiasco de Morbius tant au box-office que dans les critiques, il semblerait que Sony Pictures veuille prendre les choses plus sereinement et ait repensé le calendrier de ses prochains films anti-héros. Et ceux qui sont directement concernés sont Madame Web et Kraven the Hunter, dont les dates ont été repoussées entre 2023 et 2024.

Le Spiderverse de Sony devra attendre ; un peu plus

Ainsi, Madame Web, le film avec Dakota Johnson, nous présentera les origines d’un personnage qui dans les comics est le mentor de Spider-Man, avec des pouvoirs psychiques et la possibilité de voyager entre les univers. Le film présente également des noms comme Sydney Sweeney, Adam Scott et Emma Roberts sous la direction de SJ Clarkson. Et quelle est votre nouvelle date de sortie ? À l’origine, Madame Web devait sortir en salles en juillet 2023, bien qu’il soit ensuite passé en octobre de la même année; enfin, il sortira le 16 février 2024, près d’un an après sa date d’origine.

D’autre part, Kraven the Hunter, un film qui nous présente Aaron Taylor-Johnson en tant que chasseur de bêtes rusé obsédé par Spider-Man (bien qu’il semble que l’approche de Sony soit assez différente) passe du 13 janvier 2023 au 6 octobre 2023 , avec plus de six mois de retard, échangeant la première commande avec le film de Madame Web. Changement de plans dans le Spiderverse de Sony ?

Par curiosité, un film sans titre de Marvel et Sony a fixé une date de sortie au 12 juillet 2024 ; On rappelle déjà qu’il s’agit de Venom 3 ou encore d’El Muerto, le film avec Bad Bunny. Rappelons que Spider-Man : Crossing the Multiverse, la suite du grand succès animé de Sony avec le Spiderverse comme axe principal de son intrigue, reste le 2 juin 2023, avec sa suite prévue pour 2024.

Source | Variety