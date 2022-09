NVIDIA annonce les nouveaux GPU GeForce RTX 4090 et GeForce RTX 4080

La société californienne NVIDIA, à travers sa présentation digitale depuis la GTC, en a profité pour présenter sa nouvelle génération de cartes graphiques, les GeForce RTX 4090 et GeForce RTX 4080, qui promettent des performances jusqu’à 4 fois supérieures à la génération RTX 30 grâce à le nouveau DLSS 3.0.

Architecture NVIDIA ADA LOVELACE

La nouvelle puce derrière le nouveau GPU fabriqué avec un processus de 4 nanomètres, 46 milliards de transistors et une mémoire micron G6X, permettra une nouvelle façon de traiter les données avec des capacités allant jusqu’à 90 Shader TFLOPS et deux fois plus d’efficacité. Il intégrera également la troisième génération de cœurs RT avec des capacités allant jusqu’à 200 TFLOP RT et des intersections Ray-Triangle jusqu’à 2 fois plus rapides. Cependant, ils ajouteront des cœurs Tensor de quatrième génération capables de jusqu’à 1 400 Tensor TFLOPS et un accélérateur de flux optique.

Nouvelle technologie derrière Ray Tracing

Cette nouvelle génération de cartes graphiques ajoute une nouvelle technologie appelée Shader Execution Reordering, qui est capable de reprogrammer le traitement à la volée, ce qui accélérera le processus de Ray Tracing jusqu’à deux ou trois fois.

DLSS 3.0

La nouvelle version de NVIDIA Deep Learning Super Sampling intègre désormais de nouveaux processus. Dans DLSS 2.0 par exemple, les GPU sont passés d’une résolution de 1080p à une super résolution proche de 4K. Avec DLSS 3.0, la super résolution sera transformée en images 4K séquentielles et avec un accélérateur optique ainsi qu’un accélérateur de flux, il produira plusieurs images pour avoir une image de plus que vous verrez dans un flux de travail à faible latence. En d’autres termes, cette nouvelle technique cherche à améliorer certains des défauts trouvés dans la technique précédente, en particulier dans les images haute résolution à haute vitesse. Un autre avantage de cette nouvelle technologie est que dans les jeux qui demandent plus aux CPU, comme ceux avec trop de calculs physiques ou de mondes ouverts, DLSS 3.0 permet au GPU ADA de les restituer à une fréquence d’images plus élevée que celles que le CPU lui-même permet. . Il est important de souligner que cette technologie sera disponible le 12 octobre et pour le moment elle ne sera compatible qu’avec la nouvelle GeForce RTX 40.

La nouvelle GeForce RTX 40

La GeForce RTX 4090, qui arrivera le 12 octobre, sera jusqu’à quatre fois plus puissante que la GeForce RTX 3090 Ti et intégrera 24 Go de mémoire G6X et aura un prix suggéré de 1 599 dollars. D’autre part, la GeForce RTX 4080 sera jusqu’à quatre fois plus puissante que la GeForce RTX 3080 Ti et disposera de 16 Go de mémoire G6X et aura un PDSF à partir de 1 199 $ selon le modèle. Quelque chose qui surprend, c’est qu’il y aura des GPU avec 12 Go de mémoire G6X qui peuvent coûter jusqu’à 899 dollars. Ce dernier sera commercialisé à partir de novembre 2022.

Nouveaux jeux avec RTX

L’une des annonces surprenantes est que Portal avec RTX a été développé par NVIDIA Lightspeed Studios, qui a utilisé Omniverse pour le remasteriser comme s’il s’agissait d’un mod. Ce titre est sorti à l’origine en octobre 2007 et était l’un des jeux de l’année de GTC, il sera maintenant de retour pour montrer les capacités de DLSS 3.0 en tant que DLC entièrement gratuit pour les propriétaires du jeu sur PC.

Autres jeux, programmes et moteurs graphiques confirmés avec le support DLSS 3.0