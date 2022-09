Vous pouvez maintenant jouer avec le Peter Parker de 2018 dans la version PC de Marvel’s Spider-Man Remastered

L’arrivée de Marvel’s Spider-Man sur PC permet à la communauté de créer toutes sortes de modifications du jeu de base. L’une d’elles, publiée le 18 septembre, permet de remplacer l’apparence remastérisée de Peter Parker par l’originale de 2018. Malgré cela, le transfert n’est pas parfait. Les données sont « partielles » par rapport à la version PS4, elles ne sont donc pas exactes à ce que nous avons vu. Cependant, c’est aussi proche que possible pour le moment.

Vous pouvez trouver le mod sur Nexusmod, où ils indiquent les étapes à suivre pour installer ce type de modification dans le jeu. En quelques étapes simples, vous pouvez étendre votre expérience Marvel’s Spider-Man à un autre niveau.

C’est le port spectaculaire de Spider-Man de Marvel

Dans Netcost, Marvel’s Spider-Man sur PC a obtenu une note de 9 sur 10. Lors de l’analyse, nous avons dit qu’il s’agissait de « la version définitive » du jeu vidéo Insomniac. « La version PC n’a pratiquement aucun problème et les quelques bugs ennuyeux que nous avons vus avant sa sortie ont déjà été corrigés », a-t-on déclaré.

Le port crée également un précédent positif pour PlayStation, qui a déjà manifesté son intérêt à amener ses marques sur la plate-forme compatible. « C’est le point où Sony démontre qu’ils ont avancé une maturité dans les conversions PC qu’aucun autre studio n’a actuellement avec cette cohérence », avons-nous noté. En fait, Sony « est devenu un modèle » en apportant ses titres sur PC.

Récemment, PlayStation Studios a organisé une série de remises sur ses principaux jeux transférés sur PC. Nous parlons de God of War, Horizon Zero Dawn Complete Edition et Days Gone, entre autres. Vous pouvez retrouver l’intégralité des offres en cliquant sur ce lien. Avec eux, vous verrez également ceux dédiés au catalogue d’un autre éditeur, 505 Games,

Source : Nexusmod