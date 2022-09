One Piece 1060 révèle que le vrai rêve de Luffy n’est pas d’être le roi des pirates

Oda ne bluffait pas lorsqu’il a annoncé que One Piece entrait dans sa dernière ligne droite. Le mangaka a appuyé sur l’accélérateur ces derniers épisodes et on assiste à un défilé de confidences et d’événements qui font avancer les intrigues à vitesse de croisière. Pour montrer ce qui s’est passé au chapitre 1060, dans lequel Luffy nous a laissé bouche bée (nous et tous les membres de son équipage). Car l’homme en caoutchouc a avoué plus de 25 ans après avoir commencé son aventure que son rêve n’était pas vraiment d’être le Roi des Pirates. Ce n’est qu’une étape de plus pour atteindre votre véritable objectif.

Dans un panneau pour l’histoire, dont on se souviendra encore et encore dans de futurs flashbacks, Luffy avoue ses sentiments au reste de ses camarades et se rend compte qu’il ne s’est jamais ouvert à eux à ce jour. Il révèle le secret de son âme, qu’il n’avait partagé qu’avec Shanks, Ace et Sabo jusque-là. « Tout le monde a ri et Shanks a même eu les larmes aux yeux ! », se souvient le pirate en riant. Maintenant, quel est ce secret ?

Passée maître dans l’art de nous tenir en haleine, Oda ne lâche rien et laisse libre cours à débattre, spéculer et théoriser sur le sujet dans les mois (ou années) à venir. Mais oui, le mangaka nous laisse un indice précieux : la réaction des mugis aux propos de leur capitaine. Le visage de chacun d’entre eux à l’annonce de la nouvelle. De l’étonnement de Jinbe, Usopp et Zoro, conscients qu’il dit quelque chose de TRÈS, TRÈS important et difficile à réaliser ; aux rires de Brook, Franky ou Sanji, éternellement surpris par le courage et la folie de leur ami ; via l’admiration dans les yeux de Nami, Robin et Chopper. Un mystère encore plus grand que One Piece.

Quel est le vrai rêve de Luffy ?

Oda dira et disposera, mais vu la réaction du gang, l’objectif de Luffy ne devrait pas être exactement facile. Éradiquer l’esclavage du monde pour que ses amis comme Camie (la sirène de l’île des Hommes-Poissons) ne soient plus soumis aux Dragons Célestes ? Mettre fin à la faim dans le monde pour que des personnages comme Tama (dans Wano) ne souffrent plus de la nourriture ? Peut-être adopter tous les enfants solitaires et perdus (comme Ace, Sabo et lui à l’époque, ou comme ceux de Punk Hazard) pour qu’ils aient une famille ? Ou s’agit-il de briser les chaînes du monde, d’agiter la liberté et de faire faire à chacun ce qu’il veut ? Il a toujours été un champion du libre arbitre, au point de refuser d’avoir sa propre flotte. Pourquoi pas?

Cela peut être quelque chose de plus simple et de plus faisable, ou cela peut être quelque chose d’encore plus compliqué. Nous savons seulement qu’être le roi des pirates est la première étape pour y parvenir. Dans un chapitre qui restera dans les mémoires pour la suite de la série, One Piece a une fois de plus montré pourquoi il est sur toutes les lèvres semaine après semaine et pourquoi il continue de nous captiver et de nous garder scotchés à ses pages. Ces panneaux marqueront un avant et un après et il y a ceux qui assurent déjà qu’ils viennent aussi confirmer que personne d’autre ne rejoindra le groupe. Que seules les personnes présentes à ce moment où Luffy a ouvert son cœur (désolé, Yamato) seront dignes d’être appelées Chapeaux de Paille. Avec Oda on ne sait jamais. Que l’aventure continue !