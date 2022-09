Diablo 4 est une passoire à leaks : de plus en plus de vidéos bêta

La chose à propos des fuites dans l’industrie du jeu vidéo est non-stop. Les mêmes images d’Assassin’s Creed Mirage apparaissent comme des détails du futur de la saga. Ou peut-être que la bombe explose et que des vidéos d’une première version de GTA 6 sont volées à Rockstar Games.Avec cette dernière affaire encore brûlante, Blizzard Entertainment fait à nouveau face à une nouvelle batterie de fuites de Diablo IV, son nouveau jeu d’action et rôle tant attendu . Au total plus de 50 minutes de vidéos de gameplay, pour être exact.

Le contenu, qui a été publié sur Reddit, montre la carte, les options skins et d’autres aspects du gameplay. Tous ces éléments sont encore en cours de développement, ils sont donc sujets à d’éventuelles modifications dans la version finale. L’origine du matériel semble être une version beta labellisée « private test build », une version naturellement confidentielle… mais qui a tout de même été leakée par le réseau.

La monétisation, Source d’inquiétude ?

La sortie de Diablo Immortal a provoqué la division parmi les fans en raison de son système de microtransaction. Cependant, il ne faut pas oublier que ce titre —disponible sur appareils mobiles et PC— est un produit qui fonctionne sous un modèle free-to-play. Le cas de Diablo IV est différent, comme l’ont insisté Blizzard Entertainment :

« Diablo 4 arrivera en tant que jeu à prix plein strictement pour le public console et PC », a déclaré Adam Fletcher de Blizzard. « Le jeu est grand et il y aura beaucoup de contenu après le lancement pour tous les joueurs. Le contenu payant est construit autour d’éléments skins optionnels et éventuellement d’extensions complètes. »

La date de sortie finale n’a pas encore été annoncée, mais Diablo IV sera mis en vente en 2023 sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC.

Source | Eurogamer