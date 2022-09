Que se passe-t-il dans le chapitre 6 de House of the Dragon ? Un saut de temps, un fantôme et des dragons et des salauds partout

Comme à son habitude, HBO a déjà publié la bande-annonce de l’épisode 6 de House of the Dragon, le premier chapitre après le saut dans le temps qui change tout le casting. Vaincus en milieu de saison et connus tous les conflits qui gangrènent la maison Targaryan, les showrunners de la série vont secouer un peu l’arbre et introduire toutes sortes de personnages, des changements et bien sûr, des dragons. Préparez-vous car les courbes arrivent.

Viserys s’est transformé en fantôme

Bien que beaucoup d’entre nous aient pensé qu’il était mort après l’épisode 5, il semblerait que Viserys ne soit pas mort lors du mariage entre sa fille Rhaenyra et Laenor Velaryon. La bande-annonce nous montre une nouvelle version effrayante de lui. Décrépit, pratiquement chauve, pâle comme la mort et incapable de s’asseoir droit sur sa chaise. Une ombre de ce qui était. Un fantôme vivant contre lequel de plus en plus de gens osent se rebeller. Même sa mémoire lui fait défaut et, comment dire, il s’emballe dans les séances du conseil. Ils disent que les bancs de football vieillissent à un rythme rapide en raison du stress et de l’anxiété du travail, mais le trône de fer est un autre niveau.

Présentation d’Aegon l’usurpateur

Le chapitre 6 nous présente grandi à Aegon II Targaryen, à l’avenir également connu sous le nom d’Aegon l’Ancien ou d’Aegon l’Usurpateur. Il est le premier fils de Viserys et d’Alicent Hightower, à qui Otto, la Main du Roi, a demandé d’être élevé «pour régner». Et compte tenu de la nouvelle rivalité entre Rhaneyra et Alicent, il semble qu’elle ait réalisé les desseins de son père. « Tu seras notre roi », dit Alicent elle-même à son fils à un moment donné de la bande-annonce. Aegon semble insensible, troublé et marche comme quelqu’un qui ressent et sait au-dessus des autres. Un tyran est-il élevé à Landing ?

Des bâtards et des dragons partout

Sortez crayon et papier car vous en aurez besoin. Dans le nouvel épisode, nous serons présentés à un groupe de Kindred. Rhaenyra semble avoir eu trois enfants bâtards, que l’on voit sans l’emblématique blond platine des Targaryen, mais apprenant à commander des Dracarys à leurs dragons. En fait, cela semble être le principal conflit du chapitre, le fait que tout le royaume parle des badinages et des descendants « indignes » que l’héritière du trône a. Mais Laena Velaryion est également montrée enceinte et avec un autre enfant déjà élevé (par Daemon ?!). De plus, et comme il sied à la maison Targaryen, leurs successeurs sont accompagnés de dragons, montrant plusieurs jeunes spécimens dans la bande-annonce et même un œuf inédit. Le charabia de George RR Martin commence à se compliquer.

L’épisode 6 de House of the Dragon servira à mettre de nouvelles cartes sur la table et à mettre à jour la situation des pièces sur le plateau. Un saut dans le temps qui s’accompagnera de nouveaux personnages et dragons, ainsi que de changements d’apparence, de statut et d’alliances de ceux que nous connaissions déjà. Un chapitre clé pour comprendre la Danse des Dragons et commencer à faire tomber les dominos dans la suite de la première saison. (Pour les ignorants, voici le calendrier avec l’heure et la date de sortie du reste des chapitres de House of the Dragon).