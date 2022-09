Marvel répond à la polémique du super-héros anti-terroriste israélien dans Captain America 4

Lors de la dernière Disney D23 Expo -un événement au cours duquel des nouveautés de Disney, Marvel, Star Wars, Fox et bien d’autres ont été présentées- les débuts de la super-héroïne Sabra dans Captain America: New World Order, le quatrième volet des aventures du Cap en le MCU maintenant avec Sam Wilson prenant le relais de Steve Rogers. Et la polémique n’a pas tardé à apparaître en raison des motivations du personnage de la bande dessinée, champion du mouvement israélien dans la lutte contre les « terroristes arabes ». Maintenant, Marvel Studios a partagé ses intentions avec le personnage et a clarifié les différences avec la vision originale de celui-ci. C’est ainsi que des médias tels que Variety le recueillent, où il est assuré que le personnage aura une nouvelle approche dans son saut vers l’action réelle.

Marvel Studios répond à la polémique sur Sabra

Ainsi, lors dudit événement Disney, il a été confirmé que l’actrice Shira Haas (Unorthodox) allait jouer Sabra dans la quatrième partie de Captain America, une nouvelle qui a suscité des plaintes concernant les motivations du personnage dans les bandes dessinées. Et c’est que comme le savent les fans de Marvel Comics, Sabra est une super-héroïne d’origine israélienne, un ancien agent du Mossad qui participe à la lutte anti-terroriste arabe, oui, sans préciser l’identité desdits groupes armés. Tout cela a provoqué la colère des partisans de la cause palestinienne en raison du conflit réel dans la région et de la façon dont la fiction peut tomber du côté d’Israël.

De plus, le nom du personnage rappelle le massacre de plus de 3 000 réfugiés palestiniens de Sabra et Chatila en 1982 aux mains des forces paramilitaires avec le support des forces israéliennes. Maintenant, et après que la polémique se soit déchaînée, Marvel Studios a voulu clarifier l’adaptation du personnage dans le cadre de l’UCM à travers la déclaration suivante :

« Bien que nos personnages et nos histoires soient inspirés des bandes dessinées, ils sont toujours réinventés pour le grand écran et le public d’aujourd’hui. Les cinéastes vont donner une nouvelle approche au personnage de Sabra, qui a été présenté pour la première fois dans les comics il y a plus de 40 ans », disent-ils depuis Marvel Studios, sans entrer plus en détail sur les motivations du personnage dans sa traduction en live action.

Source | Variety