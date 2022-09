Quatre ans plus tard, Hunter x Hunter a déjà une date de retour

C’est officiel. Hunter x Hunter reviendra dans nos vies le 4 novembre. Le manga de Yoshihiro Togashi a choisi la date en question pour publier ce qui sera son tome 37. On y appréciera les chapitres 381 à 390, qui techniquement ne sont PAS nouveaux, c’est vrai, mais c’est un début, une preuve que les choses commencent tourner et partir.

Les dix chapitres de ce 37ème volume ont déjà été publiés dans Weekly Shonen Jump, mais n’ont jamais été collectés. Maintenant que la série est sur le point de revenir dans le magazine, son manager, l’éditeur Shueisha, a donné un coup de pouce à l’affaire et a terminé le travail en attente. Ce sera la première fois que Hunter x Hunter sortira depuis le 26 novembre 2018, date à laquelle Togashi a annoncé qu’il ferait une pause.

Ce volume sera le prélude à la première de chapitres entièrement nouveaux. Une façon de se rappeler où nous nous sommes arrêtés et de rattraper notre retard. Togashi partage sur son tout nouveau Twitter tous les progrès qu’il fait et attention car avec un peu de chance on pourrait avoir le retour de Freecss pour dire au revoir à l’année (ou accueillir la prochaine).

La raison de la pause Hunter x Hunter

Actuellement, Hunter x Hunter est le manga avec la plus longue interruption de l’histoire. La seule série que l’éditeur Shueisha et le magazine Weekly Shonen Jump ont permis de faire une pause similaire (trois ans et dix mois). Une exception par respect pour son succès et Yoshihiro Togashi, qui a dû arrêter en raison de graves problèmes de santé résultant du stress et de la pression.

Togashi a une fois expliqué sa situation, liée à un cas extrême de lombalgie qui l’empêchait de bouger du lit. Le mangaka en vint à reconnaître qu’il y avait des jours où, pour lui, « le bonheur consiste simplement à pouvoir aller aux toilettes ou s’asseoir sur une chaise ».

Vu son âge (56 ans) et des cas aussi tragiques que celui de Kentaro Miura et Berserk, nombreux étaient ceux qui ne s’attendaient plus à le voir reprendre le travail. Cependant, il est toujours resté avec l’intention de le faire malgré les difficultés. « Je sais qu’il est arrivé un moment où soit l’histoire se termine, soit je quitte ce monde avant que cela n’arrive. J’ai l’intention que ce soit le premier. »

Espérons que Togashi puisse terminer Hunter x Hunter en bonne santé et comme il en a toujours rêvé avec ses nouveaux chapitres.