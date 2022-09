Adieu les versions jeunes de House of the Dragon : voici le nouveau casting de l’épisode 6

House of the Dragon, l’actuelle série HBO Max basée sur l’univers Game of Thrones, ne freine pas au niveau de la chronologie dans sa première saison. Et c’est qu’en seulement cinq épisodes, nous avons déjà assisté à des sauts de mois et même d’années; bien que le plus grand saut de tous vienne dans l’épisode 6, dont la première est prévue pour dimanche prochain. Cela implique que les versions jeunes ou adolescentes de plusieurs personnages principaux laisseront place à leurs incarnations adultes, présentant ainsi un nouveau casting d’acteurs et d’actrices dont on pouvait déjà voir l’apparition sur les affiches officielles de la série. Ce sont les changements les plus notables dans le casting de House of the Dragon.

Un saut d’une décennie entre les épisodes 5 et 6

Ainsi, le plus gros saut dans le temps de House of the Dragon aura lieu entre l’épisode 5 diffusé hier et le sixième chapitre qui sortira dimanche prochain, un saut de rien de plus et rien de moins qu’une décennie (plus ou moins), donc présente les versions adultes de plusieurs personnages, dont certains aussi importants que Rhaenyra et Alicent.

De cette façon, nous disons au revoir aux actrices Milly Alcock et Emily Carey, c’est-à-dire les jeunes versions de Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower, pour accueillir leurs substituts plus adultes tels que Emma D’Arcy et Olivia Cooke, respectivement. , et dont on a déjà pu voir les premières séquences dans le premier aperçu officiel du sixième chapitre partagé par HBO Max et que vous pouvez voir sur ces lignes.

Pour sa part, nous aurons également John Macmillan comme Laenor et Nanna Blondell comme Laena dans leurs versions plus matures, remplaçant respectivement Theo Nate et Savannah Steyn. Bien qu’au-delà des nouvelles versions adultes de plusieurs personnages bien connus, Ty Tennant fera également ses débuts en tant qu’Aegon Targaryen, Evie Allen en tant que Helaena et Leo Ashton en tant qu’Aemond, les fils du roi et Alicent; Leo Hart comme Jacaerys et Harvey Sadler comme Lucerys, pour Rhaenyra.

Ceux qui continueront dès la première partie de saison seront Paddy Considine, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best et Fabien Frankel, entre autres.

Source | ScreenRant