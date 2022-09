Vous pouvez donc obtenir la bêta privée de Diablo 4 dédiée au endgame sur PS5, PS4, Xbox et PC

Diablo 4 offrira une nouvelle opportunité aux fans d’entrer dans Sanctuary avant son lancement. Blizzard a confirmé qu’ils organiseraient bientôt une nouvelle période de bêta privée, cette fois axée sur le contenu dédié à la fin de partie, c’est-à-dire après avoir terminé la campagne principale. Nous vous expliquons comment vous pouvez en faire et ce que vous devez garder à l’esprit.

Comment obtenir la bêta privée de la fin de partie de Diablo 4

L’étude prendra en compte les données des profils Battle.net pour s’assurer que ceux qui participent à la bêta privée sont des joueurs fidèles de la saga. Plus précisément, ils expliquent que les « joueurs de Diablo qui ont récemment passé beaucoup de temps à jouer au contenu de fin de partie de Diablo II : Resurrected et Diablo III » en feront partie. Il sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC et permettra des fonctionnalités de cross-play et de progression croisée.

Si vous pensez être éligible, vous devez vous assurer que les communications par e-mail de Blizzard sont activées. Ensuite, nous vous indiquons le processus à prendre en compte :

Connectez-vous à votre profil Battle.net via un navigateur Web ou un client PC.

Cliquez sur votre nom d’utilisateur, situé en haut à droite de l’écran.

Sélectionnez ‘options de compte’ ou ‘voir le compte’.

Cliquez sur l’onglet ‘confidentialité’.

À l’intérieur, vous verrez une option appelée « Actualités et offres spéciales Battle.net ». Cochez la case et appuyez sur ‘enregistrer’.

Vous devez compléter les étapes indiquées avant le 11 octobre ; Sinon, vous ne serez pas pris en compte pour la distribution de la bêta, qui sera aléatoire parmi ces joueurs. Visitez votre boîte de réception jusqu’au 18 novembre, date à laquelle les invitations seront envoyées. La bêta privée sera soumise à un accord de confidentialité strict, vous ne pourrez donc pas partager de données avec le public.

Le contenu bêta comprendra les modes Hell Tide, Nightmare Dungeons, Whispers of the Dead, Fields of Hate et Legend Panels. Rappelons que Diablo 4 arrivera courant 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

