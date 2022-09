Dynamic Island transformé en Pong bar : testez gratuitement l’encoche de votre iPhone 14 Pro

Comme cela s’est produit avec la barre tactile de la gamme MacBook, les utilisateurs ont déjà fait leur travail avec la nouvelle encoche qui intègre la gamme Pro et Pro Max de l’iPhone 14. Le soi-disant Dynamic Island (Dynamic Island en espagnol) réunit matériel et logiciel pour interagir. d’une nouvelle manière avec vos applications et notifications. Mais ses usages sont plus répandus pour ceux qui savent en profiter… comme Hit The Island.

Jouez avec votre Dynamic Island sur iPhone 14

Hit The Island est un petit mini-jeu développé par Funn Media qui transforme votre Dynamic Island en l’un des bars de Pong. Votre objectif est d’obtenir le plus de points possible pendant que vous frappez les balles que votre encoche expulse. Plus vous progresserez, plus la difficulté augmentera progressivement jusqu’à ce que les balles soient clonées. Vous ne pouvez pas en manquer un seul, peu importe le nombre que vous avez à l’écran.

Maintenant, ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas d’iPhone 14 Pro ou Pro Max : Hit The Island fonctionne sur n’importe quel modèle avec une encoche classique. « Un concept si simple magnifiquement exécuté. La rétroaction haptique convient parfaitement et est amusante. J’ai aimé jouer sur mon iPhone 12 », explique un utilisateur dans les évaluations. Un autre souligne qu’il n’a pas trouvé « une seule annonce » dans le temps qu’il a passé à jouer. « Il est parfaitement optimisé pour l’encoche de mon 13 Pro Max », conclut-il.

Rappelons que les iPhone 14 Pro et Pro Max sont déjà disponibles dans notre pays à partir de 1 319 euros. Parmi les nouveautés de cette année, en plus de Dynamic Island, on trouve la puce A16 Bionic, l’appareil photo de 48 mégapixels, le mode action lors de l’enregistrement vidéo, le capteur de détection d’accident et jusqu’à 2000 nits de luminosité maximale à l’extérieur, entre autres nouveautés. Vous pouvez les consulter sur ce lien.

Source : AppStore