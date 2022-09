Dernière chance! Les 12 jeux quittant le Xbox Game Pass en septembre

Les poulets qui entrent par ceux qui sortent. La semaine dernière, Xbox Game Pass a fait exploser le Tokyo Game Show avec l’annonce de dizaines de jeux lourds pour le service. Les noms d’Assassin’s Creed Odyssey, Deathloop, Guilty Gear Strive, Ni no Kuni Remastered et bien d’autres ont défilé lors de la conférence Microsoft pour l’événement et nous ont fait à nouveau prendre conscience de tous ses avantages. Mais bien sûr, avant que ces jeux n’arrivent, il faut faire de la place et la société de Redmond a déjà confirmé qui leur donnera la place.

Jusqu’à 12 jeux sortiront du Xbox Game Pass le 30 septembre, dont des pépites du genre horreur (Visage), vitesse (plusieurs Dirt) et survie (Subnautica : Below Zero). Des titres dont il faut profiter pour tester, finir ou compléter dans les jours restants. Nous vous laissons une liste avec chacun d’eux:

Les jeux quittent le Xbox Game Pass en septembre 2022

IA : les fichiers Somnium

Astrie Ascendant

Dandy As

sale 4

Rallye de terre

passer sous

porte lemnis

Éleveur de slime

Subnautica : en dessous de zéro

La Procession au Calvaire

aveugle

visage

Jeux à venir sur Xbox Game Pass en 2022 et 2023

Pour que la pression et l’urgence de se précipiter ne vous laissent pas un si mauvais goût dans la bouche, nous vous montrons également ce dont nous pourrons profiter très prochainement grâce au Xbox Game Pass. Ce n’est pas exactement une petite chose: