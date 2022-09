Découvrez les meilleurs joyaux cachés du mode carrière de FIFA 23

Le mode carrière est l’une des expériences les plus appréciées des vétérans de la saga EA Sports. FIFA 23 ne serait pas moins; la recherche des talents de demain fait partie des objectifs à atteindre au fil des saisons, et les responsables ont déjà indiqué qui ils peuvent être. Ci-dessous, vous trouverez les 13 joueurs avec la projection la plus élevée de toute la base de données, communément appelés « joyaux cachés ».

Top 13 des joyaux cachés du mode carrière de FIFA 23

Luke Harris-Fulham

Moyenne actuelle : 61

Moyenne potentielle : 84

Augmentation potentielle : 23

Poste : MCO

Laurin Ulrich – VfB Stuttgart

Moyenne actuelle : 60

Moyenne potentielle : 83

Augmentation potentielle : 23

Poste : CM

Cristian Riquelme – Everton Viña del Mar

Moyenne actuelle : 60

Moyenne potentielle : 83

Augmentation potentielle : 23

Poste : LI

Fabio Charodia – Werder Brême

Moyenne actuelle : 60

Moyenne potentielle : 83

Augmentation potentielle : 23

Poste : CT

Alfie Devine – Tottenham Hotspur

Moyenne actuelle : 60

Moyenne potentielle : 83

Augmentation potentielle : 23

Poste : CT

Ashley Phillips – Blackburn Rovers

Moyenne actuelle : 59

Moyenne potentielle : 82

Augmentation potentielle : 23

Poste : CT

Guillaume Restes – Toulouse FC

Moyenne actuelle : 58

Moyenne potentielle : 81

Augmentation potentielle : 23

Poste : TP

Ben Chrisene – Aston Villa

Moyenne actuelle : 58

Moyenne potentielle : 81

Augmentation potentielle : 23

Poste : LI

Darko Gyabi – Leeds United

Moyenne actuelle : 57

Moyenne potentielle : 80

Augmentation potentielle : 23

Poste : CM

Joshua Feeney – Aston Villa

Moyenne actuelle : 55

Moyenne potentielle : 80

Augmentation potentielle : 25

Poste : CT

Serge Ngoma – New York Red Bulls

Moyenne actuelle : 56

Moyenne potentielle : 79

Augmentation potentielle : 23

Poste : directeur général

Diogo Monteiro – Servette FC

Moyenne actuelle : 54

Moyenne potentielle : 78

Augmentation potentielle : 24

Poste : CT

Oliwier Slawinski – Zaglebie Lubin

Moyenne actuelle : 54

Moyenne potentielle : 77

Augmentation potentielle : 23

Poste : CC

Rappelons que FIFA 23 sera mis en vente le 30 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Google Stadia et Nintendo Switch (Legacy).

Source : communiqué de presse (EA Sports)