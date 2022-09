Yakuza ne s’appelle plus Yakuza et décide de Like a Dragon, pourquoi ?

Like a Dragon sera désormais le titre Yakuza en Occident également. L’annonce des trois prochains jeux vidéo de la saga a clairement fait comprendre que le nom traditionnel (hors du Japon) est décédé. Kotaku a contacté SEGA pour connaître les raisons de cette décision. En quelques mots : l’intention est d’unifier le titre sur tous les territoires.

Like a Dragon est « plus adapté au nom japonais », a répondu un représentant de l’entreprise. La vérité est que Ryu Ga Gotoku, qui donne également son nom au studio, indique précisément cela, Like a Dragon (comme un dragon). De cette façon, le dernier titre à porter Yakuza dans le titre est le septième opus, qui en Occident est sorti sous le nom de Yakuza : Like a Dragon.

Le changement ne se reflétera pas au Japon car tous les jeux sont sortis sous le titre Ryu Ga Gotoku. La question est de savoir si nous nous habituerons à la nouvelle image de marque (ancienne, selon la façon dont vous la regardez) ou si nous continuerons à appeler la série « Yakuza ». Le temps nous le dira, mais en attendant, habituons-nous aux titres à venir.

Un avenir très prometteur pour les fans

Ryo Ga Gotoku Studio vient de sortir les spin-offs Judgment et Lost Judgment sur PC, mais les surprises ne s’arrêtent pas là. Les développeurs ont tracé un avenir prometteur qui comprend trois titres dans un laps de temps assez court. Comme un dragon : Ishin ! est le remake du jeu de samouraï se déroulant dans l’univers Yakuza (ok, Like a Dragon). Il arrivera sur le marché le 23 février 2023 sur PS5, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Oh, il y a plus. et, deux jeux plus précisément. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name —wow, il a oublié le nom comme la saga—, mettra en vedette Kazuma Kiryu, le protagoniste habituel, et reliera les événements du sixième opus et du prochain jeu vidéo principal, Like à Dragon 8. Le premier d’entre eux sera commercialisé en 2023 comme une sorte d’apéritif, prélude au huitième chapitre, prévu pour 2024.

