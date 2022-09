Les premiers boss de Sonic Frontiers seront aussi difficiles que les boss finaux des épisodes précédents

Sonic a tellement de ring monkey qu’il opte même pour celui d’Elden Ring. Dans une interview avec des collègues d’IGN, le directeur de Sonic Frontiers, Morio Kishimoto, a révélé qu’il y aura des ennemis que nous ne pourrons pas « gratter » dans la zone d’ouverture du jeu. Des créatures que nous ne pouvons vaincre qu’après avoir récupéré les Chaos Emeralds et devenir Super Sonic, (le protagoniste de la dernière bande-annonce).

« Dans les jeux Sonic, vous rencontrez généralement un boss et vous le combattez comme un Sonic normal, comme Blue Sonic. Dans Sonic Frontiers, il y aura des boss que nous ne pourrons même pas rayer », explique Kishimoto. « Ce n’est que si nous collectons et utilisons les sept Chaos Emeralds que nous pouvons devenir Super Sonic et combattre ces boss. Ce sera le seul moyen de les vaincre. »

Le réalisateur prévient que nous sommes confrontés à un niveau de difficulté sans précédent dans la saga, des mots majeurs dans une franchise aux 30 ans d’histoire et à près d’une centaine d’épisodes. « Jusqu’à présent, Super Sonic n’apparaissait que dans le dernier boss. Imaginez que le premier boss de Sonic Frontiers soit aussi fort que ces boss. »

Le premier monde ouvert de Sonic

Sonic Frontiers sortira le 8 novembre 2022 sur toutes les plateformes possibles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch et PC) avec ce qui sera le premier bac à sable de la saga et avec la ferme intention de » proposer un tout autre style. » Après des années de va-et-vient avec la 3D, le hérisson de Sega veut retrouver, évoluer et proposer les niveaux de qualité d’antan, mais selon les standards contemporains. À tel point que Sega a déjà laissé tomber qu’ils n’accepteront pas une autre médiocrité et qu’ils sont très intéressés à recevoir les notes les plus élevées possibles. Pensez-vous qu’il y arrivera ?