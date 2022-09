Jouez à FIFA 23 avant son lancement pour moins d’un euro sur PlayStation et Xbox

Le lancement de FIFA 23 marque le début de la saison de football virtuel. À partir du 30 septembre, ce qui sera le dernier épisode de la saga fera ses débuts, avant le saut vers le déjà bien connu EA Sports FC. Pour cette raison, l’entreprise célèbre une offre spéciale qui vous permettra de sauter sur la pelouse à partir du 27 septembre, soit trois jours avant sa mise sur le marché. Vous n’avez besoin que de 0,99 euros et d’une console familiale PlayStation ou Xbox.

10 heures de FIFA 23 pour moins d’un euro

L’offre est dans la modalité de base d’EA Play, l’abonnement dédié au catalogue de jeux de la société nord-américaine. Jusqu’au 30 septembre, vous pouvez obtenir un mois pour ce petit montant, que vous ayez déjà été membre ou non. Grâce au quota, vous aurez accès à 10 heures de FIFA 23 sans restrictions de contenu. De plus, toute la progression restera stockée dans votre profil au cas où vous franchiriez plus tard l’étape d’achat de la version complète.

N’oubliez pas de désactiver le renouvellement automatique au cas où vous ne voudriez pas rester abonné ; Dans le cas contraire, la totalité des frais vous sera répercutée pour un mois supplémentaire : 3,99 euros. Naturellement, pendant la période où vous êtes membre, vous pouvez également profiter du reste des avantages associés à l’abonnement. L’EA Vault se démarque, le nom que l’entreprise fait sur le catalogue de ses propres jeux et des jeux tiers qu’ils incluent. Des noms comme Star Wars Jedi : Fallen Order, FIFA 22, Mass Effect : Legendary Edition et Unravel apparaissent, entre autres.

Si vous êtes membre Xbox Game Pass Ultimate, vous bénéficiez déjà des avantages EA Play associés à votre profil.

