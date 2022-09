Filtre la nouvelle identité de Black Panther et une scène d’action de Wakanda Forever par LEGO

Comme cela arrive généralement à chaque nouvelle version de Marvel Studios, il existe plusieurs produits de merchandising qui anticipent les événements clés de la même chose et les révélations de leur intrigue ; et des marques comme LEGO ou Hasbro -et leur ligne de figurines Marvel Legends- ont beaucoup à dire à ce sujet. Et il semblerait que Black Panther : Wakanda Forever ne soit pas épargné par de nouvelles fuites à travers de nouveaux décors LEGO qui offrent un aperçu de scènes du film ; à tel point que certaines photographies viennent de fuiter dans un set LEGO appelé Black Panther : War on the Water dans lequel on peut voir comment la scène de combat pourrait se dérouler sur un vaisseau wakandais -dont on a déjà vu quelque chose dans le trailer du film – et plus important encore, la nouvelle identité plus que probable de Black Panther. Nous mettons en garde contre d’éventuels spoilers à partir du paragraphe suivant.

Black Panther 2 révélé par LEGO

Ainsi, ce nouvel ensemble LEGO basé sur Black Panther : Wakanda Forever nous montre une scène de combat entre Wakandans et Atlantes à bord d’un navire blindé aux côtés d’autres navires Wakanda, anticipant une confrontation épique entre les deux nations dont nous avons déjà eu un premier Jetez un oeil à la bande-annonce officielle du film. De plus, on note qu’Ironheart participe également à son prototype d’armure (Mark II) aux côtés d’Okoye et de M’Baku.

Bien que la chose la plus révélatrice de ce nouvel ensemble soit qu’il semble confirmer la nouvelle identité de Black Panther, quelque chose que beaucoup tenaient déjà pour acquis. À tel point que dans l’image ultérieure de l’ensemble, Shuri peut être vue dans un costume qui partage des caractéristiques avec celui vu à la fin de la bande-annonce de Black Panther: Wakanda Forever, ce qui implique qu’elle reprendra le flambeau de Black Panther .

Bien qu’il soit également vrai que dans l’image principale, nous voyons une panthère noire avec un costume légèrement différent. Verrons-nous différents costumes de Black Panther dans le film ? Ou y aura-t-il au moins quelques-uns d’entre eux tout au long du film pour finalement être un seul Black Panther à la fin?

Il faudra attendre la première de Black Panther : Wakanda Forever, prévue le 11 novembre 2022, pour lever tous les doutes.

Source | Le Direct