Qu’est-ce que le Mithril dans Les Anneaux de Pouvoir ?

Le quatrième épisode de Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir, la série Amazon Prime Video, nous a donné envie de savoir comment cela se poursuivra dans le prochain. Nous vous avons récemment parlé des Palantir ou Seer Stones, qui sont apparus auparavant mais qui ont pris de l’importance, et aujourd’hui nous nous concentrons sur un élément très caractéristique qui peut vous sembler familier de nombreux jeux vidéo RPG : Mithril ou Mithril. Savez-vous ce que c’est et quelle est son origine ?

La cotte de mailles que Bilbo a donnée à Frodon dans Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau a été forgée à partir de Mithril.

Mithril dans The Rings of Power, le métal le plus précieux

La première chose que vous devez savoir est que Mithril ou Mitrilo est un métal fictif qui n’existe pas dans le monde réel, créé par JRR Tolkien lui-même pour son univers de la Terre du Milieu. Il est de couleur similaire à l’argent et est le métal le plus dur imaginable; il est capable de résister éternellement à l’oxydation, au noircissement et est beaucoup plus précieux que les diamants ou l’or. Il est plus dur que le platine et plus lifero que

Mithril a été utilisé comme objet dans des univers d’innombrables œuvres littéraires, ainsi que dans des films ou des jeux vidéo. Qui ne se souvient pas avoir fabriqué une épée ou une armure en utilisant ce matériau dans Tales of, Dragon Quest ou encore Final Fantasy ? Eh bien, exactement la même chose se produit dans Le Seigneur des Anneaux : nous avons vu Bilbo Baggins donner à Frodon une cotte de mailles forgée avec du Mithril dans La Communauté de l’Anneau.

La clé est que The Rings of Power se déroule dans le deuxième âge de la Terre du Milieu, plutôt que dans le troisième âge comme le font les films. Autrement dit, dans la série Amazon Prime, nous n’avons pas encore atteint ce moment, donc le Mithril vient d’être découvert. Dans l’épisode 4, Elrond découvre que Durin et les nains ont extrait du Mithril en atteignant Khazad-dum. Puisque nous savons déjà ce qu’il est advenu de ce métal précieux dans le futur, il est clair qu’il commencera bientôt à jouer un rôle fondamental dans la création d’armes et d’armures dans les prochains chapitres.

