Toyotaro, le dessinateur de Dragon Ball Super, découvre son personnage fétiche : Goku ou Vegeta ?

Toyotaro, le mangaka populaire et dessinateur du manga Dragon Ball Super -toujours sous la supervision d’Akira Toriyama, qui est également en charge de l’histoire de l’étape actuelle de la saga-, a révélé qui est son personnage préféré de Dragon Ball Super. C’est ainsi que le magazine japonais Shueisha le reprend après avoir interviewé le dessinateur, assurant que son personnage préféré n’est autre que Son Goku. Bien sûr, l’auteur a une bonne poignée de personnages parmi lesquels choisir, même s’il a finalement opté pour le protagoniste principal de la saga. Et ses raisons ont.

Toyotaro choisit Goku comme personnage préféré

Cela a récemment été reconnu dans une interview avec le magazine Shueisha, bien qu’il admette qu’en tant qu’artiste, il préfère parfois l’un ou l’autre, essentiellement, en raison de la difficulté à dessiner une scène ou une autre. C’est ainsi que le mangaka lui-même raconte : « Dans l’ensemble, Goku est celui que j’aime le plus. En tant qu’artiste, cela dépend de la scène, car certains personnages sont plus faciles à dessiner ou ont des arcs intéressants », explique Toyotaro.

Bien sûr, le dessinateur lui-même insiste sur le fait que ses préférences changent légèrement en fonction de l’arc scénaristique dans lequel il est plongé et de la façon dont les personnages doivent être représentés selon les situations : « Dans le tome 17, j’ai plus aimé Vegeta, j’ai aimé la révélation du Ultra-ego. Mais dans le tome 19, ça doit être Goku. Peut-être que j’aime juste qui est le plus actif dans l’histoire à ce moment-là. »

Fait intéressant, Akira Toriyama a récemment révélé son personnage préféré de Dragon Ball, ainsi que le personnage de la saga qu’il pense être le plus puissant. Ne manquez pas notre critique de Dragon Ball Super : Super Hero, le dernier film Dragon Ball qui est déjà sorti en salles en France.

Source | Alors24