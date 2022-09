Nouveaux chapitres de mangas et premières d’animes (du 19 au 25 septembre) : Boruto, One Piece, Jujutsu Kaisen…

On démarre la semaine avec un petit tour d’horizon de tous les chapitres de mangas et d’animes qui arriveront dans les prochains jours sur Manga Plus et Crunchyroll. Nous le faisons également avec un changement d’horaires, car des séries comme One Piece et Jujutsu Kaisen étaient publiées le dimanche et maintenant elles sortiront le lundi après-midi. Donc l’attente est un peu plus longue, mais dans des semaines comme celle-ci, avec Black Clover, Boruto, My Hero Academia… etc, il y a plein de matière pour que ça en vaille la peine. au bordel :

Black Clover chapitre 338

Chapitre 338 du manga Black Clover

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le lundi 19 septembre à 17h00 (heure locale française)

Boruto chapitre 73

Chapitre 73 du manga Boruto : Naruto Next Generations

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le mardi 20 août à 17h00 (heure espagnole locale)

dandadan chapitre 74

Chapitre 74 du manga Dandadan

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le lundi 19 septembre à 17h00 (heure locale française)

Jujutsu Kaisen chapitre 198

Chapitre 198 du manga Jujutsu Kaisen

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 25 septembre à 17h00 (heure locale française)

Chapitre 20 de la toxine du mariage

Chapitre 20 du manga Marriagetoxin

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le mardi 20 septembre à 17h00 (heure locale française)

My Hero Academia chapitre 366

Chapitre 366 du manga My Hero Academia

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le lundi 19 septembre à 17h00 (heure locale française)

One Piece chapitre 1060

Chapitre 1060 du manga One Piece

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le lundi 19 septembre à 17h00 (heure locale française)

aoashi épisode 24

Boruto : Naruto Next Generations épisode 268

Boruto Épisode 268

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le dimanche 25 septembre à 11h00 (heure locale française)

Kingdom #4 épisode 24

Kingdom anime saison 4 épisode 24

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sortira le dimanche 25 septembre au Japon.

One Piece épisode 1034