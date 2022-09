Resident Evil Village : Shadows of Rose clôturera l’histoire des Winters

Ethan Winters a fait ses débuts en tant que protagoniste de Resident Evil 7 : Biohazard et répété dans sa suite, Resident Evil Village. Maintenant, Capcom travaille sur l’extension Shadows of Rose, qui nous donnera l’opportunité de contrôler sa fille, que nous avons déjà vue bébé dans le huitième volet principal. Le réalisateur Kento Kinoshita a révélé dans une interview avec IGN Japan que l’équipe « créait » ce DLC « d’histoire » pour conclure la saga de la famille Winters.

Ils n’ont rien avancé sur la suite, mais la décision de laisser les hivers derrière eux implique qu’ils introduisent de nouveaux personnages ou récupèrent d’anciens protagonistes des chapitres précédents. En riant, le producteur Masachika Kawata a déclaré qu’ils « ne pouvaient pas du tout » partager des détails sur leurs projets futurs.

Le jeune Ethan a été impliqué dans une aventure horrible lorsqu’il est parti à la recherche de sa femme disparue au manoir Baker. Il s’est avéré qu’il y avait plus qu’une famille étrange dans ces murs. Survivre à ces « charmants » hôtes n’a pas été facile, mais elle a finalement réussi à s’échapper et à fonder sa propre famille avec Mia. Rose est née, kidnappée et de nouveau, cette fois dans une petite ville effrayante.

Shadows of Rose et un nouveau mode à la troisième personne

L’extension Resident Evil Village ne viendra pas seule le 28 octobre. Cela coïncidera avec le lancement de l’édition Gold, qui comprendra tout le contenu et les nouveautés de l’extension Winters : d’une part, le mode Mercenaries ; de l’autre, un mode à la troisième personne pour la campagne principale.

« Cela a demandé autant d’efforts que de créer un nouveau jeu », a expliqué Kawata à propos du mode à la troisième personne. « Même le même jeu peut être une expérience très différente lorsqu’il est joué à la troisième personne. » Kinoshita a ajouté qu’ils voulaient faire quelque chose d’aussi bon ou mieux que les remakes de Resident Evil 2 et 3.

« Par rapport aux jeux précédents de la série, Resident Evil Village propose une variété exceptionnelle d’actions de joueurs. Vous pouvez vous protéger ou vous déplacer accroupi. Il met également en évidence la possibilité d’examiner plusieurs objets, ils ont donc fait les ajustements nécessaires pour s’assurer que « ces animations uniques semblaient complètement connectées », que le tempo lors de l’exécution des actions était correct.

