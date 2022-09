Resident Evil Village : Shadows of Rose mélange action et terreur dans ce gameplay de 7 minutes

L’extension Resident Evil Village a été vue lors du Tokyo Game Show 2022. En plus de la bande-annonce, des médias comme IGN ont eu l’occasion de voir Shadows of Rose dans une session d’une trentaine de minutes. Le média nord-américain recueille ses impressions et son gameplay inédit dans cette vidéo, que vous pouvez voir juste en dessous de ces lignes.

Shadows of Rose se déroule 16 ans après la fin de Resident Evil Village. La jeune Rose Winters, fille d’Ethan, a survécu aux horribles événements de cette ville maudite, mais son séjour n’a pas été gratuit : elle a hérité de terribles pouvoirs, avec lesquels elle a dû vivre toute sa vie. La jeune fille devra entrer dans l’esprit de la personne qui lui a offert ces cadeaux empoisonnés, un endroit où les rêves se transforment en cauchemars et où la réalité peut être irréelle.

De nombreux défis, pièges et ennemis attendent Rose. Le but ultime sera de se débarrasser des pouvoirs pour toujours, même si vous devrez les utiliser si vous voulez survivre et retourner dans le monde tangible. Ces capacités seront traduites en mécaniques de jeu, permettant au joueur d’effectuer des actions comme exploiter les points faibles des monstres.

Édition Gold et extension Winters

L’extension sera disponible le 28 octobre à l’occasion du lancement de l’édition Gold, qui comprendra également un nouveau mode mercenaire, dans lequel nous pourrons devenir des méchants comme Lady Dimitrescu ou Heisenberg). Comme si cela ne suffisait pas, la mise à jour Winters Expansion implémentera la possibilité de jouer toute la campagne à la troisième personne.

Resident Evil Village a été mis en vente l’année dernière 2021 pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Le jeu sera bientôt adapté sur PS VR2 et aussi sur Nintendo Switch, malgré le fait que dans ce dernier cas il s’agit d’une édition cloud.

Source | capcom