Que sont les Palantir dans The Rings of Power ?

Un jour de plus, nous continuons à explorer l’univers de l’œuvre de Tolkien sur lequel est basée la nouvelle et populaire série Amazon Prime Video, Le Seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir. Cette fois, nous ne parlons pas d’un lieu ou d’un personnage, mais d’un objet précieux et mystérieux que nous avions déjà vu dans les films. Il s’appelle Palantir et son apparition dans le quatrième épisode de la série n’a laissé personne indifférent, puisque grâce à lui nous avons assisté à un terrible présage, dans lequel nous voyons Númenor tomber.

Saruman a utilisé un Palantir pour communiquer avec Sauron

Palantir, la pierre voyante de l’univers du Seigneur des Anneaux

Un Palantir ou Palantiri, également connu sous le nom de Seer Stone, n’est que cela : une sphère de cristal dotée de pouvoirs magiques capables de prédire l’avenir. Ces pierres offrent non seulement de vagues détails sur ce qui va se passer ensuite, mais sont également capables d’offrir des images nettes et de représenter l’avenir dans les moindres détails. Ils offrent également la possibilité de communiquer entre eux, quelle que soit la distance à parcourir. Nous les avons vus à plusieurs reprises, mais savons-nous quelle est leur origine ?

En Sindarin, la langue la plus répandue chez les Elfes, sa signification le précise, puisqu’il mentionne « ceux qui voient de loin ». Si nous décomposons le terme, « Palan » indique loin, tandis que « Tir » se traduit par vigilant. Leur première apparition a eu lieu dans Le Silmarillion, et nous les avons vus plus tard dans la trilogie cinématographique de Peter Jackson. L’une des scènes les plus emblématiques dont nous nous souvenons tous est probablement celle où Saroumane le Blanc l’utilise pour communiquer avec Sauron lui-même.

Ils ont été créés par les Noldor à Eldamar, avec l’intention d’être donnés aux membres de la Maison d’Elendir, à Númenor. Elles sont au nombre de 8, la dernière étant considérée comme « La Pierre Maîtresse » située à Tol Ereseëa. Dans Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir, nous avons vu comment un Palantir montre la destruction de Númenor, l’un des événements les plus importants de l’œuvre de Tolkien. Tout indique qu’il va falloir s’accrocher, car les virages arrivent…

