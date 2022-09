Messi, Mbappé, Modric, Joao Félix… FIFA 23 dévoile les meilleurs dribbleurs et passeurs du jeu

La nouvelle saison de football virtuel d’Electronic Arts est sur le point de commencer : ce sera le 30 septembre lorsque le tant attendu FIFA 23 débarquera sur consoles. En attendant le coup d’envoi, le jeu continue de partager des détails et des statistiques sur les équipes et les joueurs. Si nous vous disions récemment quels étaient les 25 meilleurs footballeurs de LaLiga Santander, aujourd’hui c’est au tour des passeurs et des dribbleurs ; On connaît déjà le top 20.

Au Barça ou au PSG, Leo Messi est toujours le meilleur dribbleur de FIFA 23

Les meilleurs dribbleurs de FIFA 23

Peu de surprises du côté des footballeurs les plus doués, ceux qui concentrent leur jeu à se débarrasser des joueurs rivaux grâce à leur talent inné. Leo Messi occupe la première place de la liste, suivi de près par deux de ses coéquipiers du PSG : Neymar Junior et Kylian Mbappé. A la quatrième place on retrouve Bernardo Silva qui, avec un jeu apparemment moins voyant, a tendance à réussir un grand nombre de dribbles chaque saison.

Leo Messi (94 dribbles) – PSG

Neymar Junior (93 dribbles) – PSG

Kylian Mbappé (92 dribbles) – PSG

Bernardo Silva (92 dribbles) – Manchester City

Marco Verratti (91 dribbles) – PSG

Vinicius Junior (90 dribbles) – Real Madrid

Ryad Mahrez (90 dribbles) – Manchester City

Paulo Dybala (90 dribbles) – AS Roma

Salah (92 dribbles) – Liverpool

Thiago Alcántara (90 dribbles) – Liverpool

Jadon Sancho (89 dribbles) – Manchester United

Lorenzo Isigne (89 Dribbles) – Toronto FC

Allan Saint-Maximin (88 Dribbles) – Newcastle

Isco Alarcón (88 dribbles) – Sevilla Fútbol Club

Mateo Kovacic (88 dribbles) – Chelsea

Nkunku (88 dribbles) – Leipzig

Joao Félix (88 dribbles) – Atlético de Madrid

Coutinho (88 dribbles) – Aston Villa

Sadio Mané (88 dribbles) – Bayern Munich

Mertens (88 dribbles) – Galatasaray

Kevin De Bruyne est le bras droit de Pep Guardiola et le meilleur passeur de FIFA 23

Les meilleurs passeurs de FIFA 23

Lorsque nous regardons un match de notre équipe, nous célébrons généralement les buts avant tout, mais parfois nous sommes injustes, car la grande majorité d’entre eux ne se produirait jamais sans cette dernière passe capable de laisser les défenses rivales dans la surface. Et dans FIFA 23, le meilleur passeur de tous est Kevin De Bruyne, star belge de Manchester City et bras droit de Pep Guardiola.

Kevin De Bruyne (93 passes) – Manchester City

Toni Kroos (90 passes) – Real Madrid

Dani Parejo (90 passes) – Villarreal

Léo Messi (90e passe) – PSG

Luka Modric (89 passes) – Real Madrid

Alexander-Arnold (89 passes) – Liverpool

Erikssen (88 passes) – Manchester United

Bruno Fernandes (88 passes) – Manchester United

Thiago Alcantara (87e passe) – Liverpool

Marco Verratti (87 passes) – PSG

Kimmich (87 passes) – Bayern Munich

Ziyech (87 passes) – Chelsea

Jorginho (86 passes) – Chelsea

Frenkie De Jong (86 passes) – Barcelone

Luis Alberto (86 passes) – Lazio

Tielemans (86 passes) – Leicester

David Silva (86 passes) – Real Sociedad

Martin Odegaard (86 passes) – Arsenal

Rubén Neves (86 passes) – Wolverhampton

Raphael Guerreiro (86 passes) – Borussia Dortmund

FIFA 23 débarque le 30 septembre sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et Nintendo Switch, qui recevront la version Legacy toujours remise en question. Chez Netcost, nous avons déjà essayé le jeu et nos impressions nous font penser que nous sommes face à un épisode très prometteur, grâce à des éléments tels que la technologie HyperMotion2. Dans ce lien, nous vous disons tout.

Source | FIFA 23