Bombe! Filtré plus de 90 vidéos de GTA 6

Dimanche a un protagoniste clair : GTA 6, l’un des jeux les plus attendus de la décennie, qui a subi une fuite massive qui s’est terminée avec près de 100 vidéos et différents supports de jeu publiés sur Internet. Forums de jeux vidéo, réseaux sociaux… Grand Theft Auto VI est déjà une tendance dans le monde entier. Clips, images, noms de personnages comme Clyde et Bonnie, et gameplay à travers des scénarios se déroulant en Floride.

Parmi la montagne de fuites, quelque chose qui résonnait depuis longtemps serait confirmé, comme le choix d’une femme latine comme protagoniste, selon les informations de Jason Schreier via Bloomberg. Le contenu appartient à une première version du jeu, plus précisément à partir de 2019, donc tout indique que la version finale ne sera pas exactement la même que les vidéos que nous proposons ci-dessous.

Être une référence pour l’industrie, le grand objectif de GTA 6

« Avec le développement du prochain volet de la série Grand Theft Auto en cours, l’équipe de Rockstar Games s’engage une fois de plus à établir une référence créative pour la série, pour notre industrie et pour l’ensemble de l’industrie du divertissement. » Take-Two a assuré dernier Août. Quelque chose qui, selon la société américaine, est une marque maison, puisqu’ils considèrent que c’est « exactement ce que le studio a fait dans toutes ses principales sorties ».

Le jeu est destiné à être un véritable monstre des ventes, ce qui ne serait pas surprenant si l’on tient compte du fait que GTA V s’est déjà vendu à plus de 170 millions d’exemplaires, un chiffre vraiment impressionnant. Récemment, Rockstar a mis à jour à la fois ses ventes et celles de Red Dead Redemption 2. Pour le moment, il n’y a aucune confirmation officielle sur sa date de sortie.

