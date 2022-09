Fortnite: The Paradigm est confirmé être Brie Larson

La saison 4 de Fortnite est officielle, car Paradise, le nom donné à cette nouvelle itération du battle royale à la mode, arrive aujourd’hui. Comme d’habitude, nous sommes déjà au travail pour explorer et vous dire toutes les nouvelles qui arrivent, et l’une d’entre elles est l’identité de Paradigma : rien de plus et rien de moins que Brie Larson, l’actrice américaine que nous avons à plus d’une occasion vu dans le skin de Captain Marvel.

Sa présence était un secret de Polichinelle, car c’était en juin dernier, lors de l’événement final de la saison 2 (Collision/Impact) que sa voix en anglais en intégralité a déclenché toutes les alarmes. Et maintenant c’est une réalité : Brie Larson fait partie des Sept.

Fortnite Saison 4 Chapitre 3 : toute l’actu

Dans ce lien, vous avez toutes les bandes-annonces de la saison 4 de Fortnite Chapter 3. Si vous souhaitez vous lancer dans le jeu pour profiter au maximum de la nouvelle saison, n’hésitez pas à consulter notre guide complet Fortnite, dans lequel nous développerons et détaillez tout le contenu important du jeu, comme comment accomplir toutes les missions, quelles sont les meilleures méthodes pour obtenir de l’XP et monter de niveau rapidement, ou comment débloquer tous les skins du nouveau Battle Pass.

À quelle heure commence la saison 4 de Fortnite ?

Ce sont les moments pour tout le monde, même si vous devez garder à l’esprit qu’il y a d’abord une période de maintenance. Par conséquent, nous devrons peut-être ajouter plusieurs heures à l’heure du coup de pistolet de départ.